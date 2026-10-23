SAGI JE DOŠAO KRAJ! DŽabari Parker više nije košarkaš Partizana
Parker i Partizan konačno pronašli "zajednički jezik".
Američki košarkaš Džabari Parker više nije deo crno-belog tabora, saopštio je beogradski klub.
"Džabari Parker više nije košarkaš Partizana! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima.
Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje.
KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti", navodi Partizan.
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