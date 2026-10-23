SAGI JE DOŠAO KRAJ! DŽabari Parker više nije košarkaš Partizana

Parker i Partizan konačno pronašli "zajednički jezik".

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Američki košarkaš Džabari Parker više nije deo crno-belog tabora, saopštio je beogradski klub.

"Džabari Parker više nije košarkaš Partizana! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima.

Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje.

KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti", navodi Partizan.

Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026