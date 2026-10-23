Košarka

SAGI JE DOŠAO KRAJ! DŽabari Parker više nije košarkaš Partizana

Filip Milošević

23. 10. 2026. u 23:26

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Parker i Partizan konačno pronašli "zajednički jezik".

САГИ ЈЕ ДОШАО КРАЈ! Џабари Паркер више није кошаркаш Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Američki košarkaš Džabari Parker više nije deo crno-belog tabora, saopštio je beogradski klub.

"Džabari Parker više nije košarkaš Partizana! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. 

Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo  postigli sporazum o okončanju saradnje. 

KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti", navodi Partizan.

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