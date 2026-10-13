Obradović srušio Partizan, pa poručio: "Zbog navijača je klub to što jeste"

Pred navijačima Partizana je uvek posebno igrati, ističe popularni Žoc.

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Košarkaši Partizana izgubili su od Panatinaikosa rezultatom 55:72 (16:16, 12:19, 8:20, 19:17) u petom kolu Evrolige.

Ovim trijumfom je grčki velikan ostao na maksimalnom učinku od 5-0 i na čelu tabele. Ujedno su Atinjani prekinuli negativan niz u Beogradskoj areni i posle četiri poraza zaredom slavili pred „grobarima“. S druge strane, Partizan je doživeo drugi, uzastopni, neuspeh ove sezone i sada ima bilans 3-2.

Utakmica u krcatoj Areni bila je u znaku Željka Obradovića, koji je dobio gromoglasne ovacije i skandiranje od strane navijača prilikom ulaska u dvoranu. Ovo je za najtrofejnijeg trenera Evrope bio prvi meč pred "grobarima" od odlaska iz Husmke.

- Verujem da smo odigrali sjajnu odbranu svih 40 minuta, napadački nismo bili najbolji. Umesto da smo iskoristili odbranu i da postižemo lake poene, mi smo igrali prilično sporo, ali je najvažnije da smo dobili meč.

Dobio je popularni Žoc pitanje o agresivnosti igrača, pa se tom prilikom dotakao i navijača.

- Reakcija igrača je bila dobra, borili su se defanzivno, što mogu da razumem zbog ovakve atmosfere. Nije tako svugde, pred navijačima Partizana je uvek posebno igrati i zbog njih je klub to što jeste.