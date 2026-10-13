Istorijska noć za Sabah i Veljka Simića u Ligi šampiona (VIDEO)
DUGO će pamtiti navijači kluba iz Azerbejdžana 13. oktobar 2026. godine.
Šampion ove zemlje ostvario je prvu istorijsku pobedu u Ligi šampiona. Oni su kao domaćini u 2. kolu pobedili Slaviju iz Praga sa 2:0.
Sabah je poveo već u 17. minutu preko Kahima Parisa, ali pogodak reprezentativca Jamajke je poništen zbog ofsajda.
Nije to pokolebalo tim iz Bakua koji je idealno otvorio drugo poluvreme. Igrao se 49. minut kad je Paris pogodio za 1:0. Ovoga puta je sve bilo regularno i nastala je velika radost na stadionu "Baku Olimpik".
Pokušavali su gosti da izbegnu poraz, ali umesto toga su primili drugi go. U 88. minutu Džoj-Lens Mikels je bio strelac i potvrdio je trijumf.
Srpski fudbaler Veljko Simić na terenu je bio do 87. minuta kad ga je zamenio Abdulah Kajbulaev.
Sabah posle ove utakmice ima tri boda. Slavija je doživela drugi poraz i još uvek je bez bodova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik FK Partizan, pronađen mrtav
13. 10. 2026. u 16:39
Velika pobede Zvezde u Evroligi: Kris Džons uz zvuk sirene srušio Asvel (VIDEO)
13. 10. 2026. u 22:02
SVET SPORTA U ŠOKU! Janik Siner opet pod sumnjom zbog dopinga
13. 10. 2026. u 13:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Atletiko dočekuje uzdrmani Junajted: Madriđani žele da nastave seriju pobeda, gosti traže izlaz iz krize
Atletiko Madrid i Mančester junajted sastaju se u utorak na stadionu "Metropolitano" u okviru drugog kola ligaške faze Lige šampiona (21.00). Dok ekipa Dijega Simeonea u dobrom raspoloženju dočekuje evropski izazov, engleski velikan pokušava da prekine niz loših rezultata i vrati samopouzdanje.
13. 10. 2026. u 07:30
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)