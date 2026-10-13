Fudbal

Istorijska noć za Sabah i Veljka Simića u Ligi šampiona (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 10. 2026. u 20:58

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DUGO će pamtiti navijači kluba iz Azerbejdžana 13. oktobar 2026. godine.

Историјска ноћ за Сабах и Вељка Симића у Лиги шампиона (ВИДЕО)

FOTO: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Šampion ove zemlje ostvario je prvu istorijsku pobedu u Ligi šampiona. Oni su kao domaćini u 2. kolu pobedili Slaviju iz Praga sa 2:0.

Sabah je poveo već u 17. minutu preko Kahima Parisa, ali pogodak reprezentativca Jamajke je poništen zbog ofsajda.

Nije to pokolebalo tim iz Bakua koji je idealno otvorio drugo poluvreme. Igrao se 49. minut kad je Paris pogodio za 1:0. Ovoga puta je sve bilo regularno i nastala je velika radost na stadionu "Baku Olimpik".

Pokušavali su gosti da izbegnu poraz, ali umesto toga su primili drugi go. U 88. minutu Džoj-Lens Mikels je bio strelac i potvrdio je trijumf.

Srpski fudbaler Veljko Simić na terenu je bio do 87. minuta kad  ga je zamenio Abdulah Kajbulaev.

Sabah posle ove utakmice ima tri boda. Slavija je doživela drugi poraz i još uvek je bez bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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