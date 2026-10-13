NA NOVOM BEOGRADU JOŠ 4 KRUŽNA TOKA: Grad planira velio preuređenje saobraćaja kod Ušća

UMESTO dosadašnjih raskrsnica, vozače na nekoliko prometnih lokacija na Novom Beogradu uskoro bi mogli da dočekaju novi kružni tokovi.

Foto: N.Skenderija

Grad Beograd planira veliko preuređenje saobraćaja kod Ušća, na Tošinom bunaru i u Ulici omladinskih brigada, a za ovaj posao predviđeno je čak 864 miliona dinara, odnosno oko 7,4 miliona evra.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za rekonstrukciju četiri saobraćajna čvorišta, pa bi, ukoliko postupak bude uspešno završen, pojedine dobro poznate trase kojima Novobeograđani svakodnevno prolaze mogle da dobiju sasvim drugačiji izgled.

Jedna od većih promena predviđena je na Tošinom bunaru, gde će raskrsnica sa saobraćajnicom koja vodi ka uključenju i isključenju sa moto-puta M11, u smeru prema Nišu, biti preuređena u kružni tok. Reč je o važnom saobraćajnom čvorištu za vozače koji iz ovog dela Novog Beograda izlaze na motoput ili se sa njega uključuju u gradske ulice.

Istovremeno, i nadomak Ušća planiran je još jedan kružni tok, na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Milentija Popovića. Ovaj saobraćajni pravac posebno je značajan za vozače koji se kreću između centra Novog Beograda, Brankovog mosta i okolnih blokova.

Umesto dosadašnjeg načina ukrštanja vozila, predviđena je izgradnja kružne raskrsnice sa pratećom infrastrukturom. Kako će tačno izgledati prilazi novom rotoru, kao i na koji način će se tokom radova odvijati saobraćaj, biće poznato nakon izrade potrebne dokumentacije.

Sve podeljeno u tri celine PREMA objavljenoj javnoj nabavci, planirani radovi podeljeni su u tri celine, a osim izgradnje kružnih raskrsnica obuhvatiće i uređenje pripadajuće infrastrukture. Posao podrazumeva i izradu tehničke dokumentacije, koja će preciznije odrediti kako će buduća saobraćajna rešenja izgledati.

Građevinske intervencije planirane su i na dve raskrsnice u Ulici omladinskih brigada. Prva se nalazi na ukrštanju sa Milutina Milankovića, dok je druga na spoju Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara.

Ove dve lokacije obuhvaćene su istom celinom javne nabavke, a njihova rekonstrukcija deo je šireg plana izmene saobraćajnih rešenja na Novom Beogradu. S obzirom na to da Ulica omladinskih brigada povezuje više velikih gradskih saobraćajnica, budući radovi biće značajni i za vozače koji kroz ovaj deo grada samo prolaze.

Ipak, za sada je poznato gde će se raditi i koliko je novca procenjeno za ovaj posao, ali ne i kada će radovi početi. Rok za podnošenje ponuda zainteresovanih kompanija je 11. novembar, nakon čega sledi njihovo razmatranje i izbor izvođača.

Za Novobeograđane će, osim izgleda novih raskrsnica, posebno biti važno i kako će radovi uticati na svakodnevno kretanje. Hoće li pojedine saobraćajnice morati privremeno da se zatvaraju, da li će biti preusmeravanja i koliko bi izgradnja mogla da potraje, zasad nije precizirano.