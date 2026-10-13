Košarka

Željko ponovo pred Grobarima: Pogledajte kakav su doček priredili navijači Partizana za Obradovića (VIDEO)

У. Ћ.

13. 10. 2026. u 20:33 >> 20:33

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Žoc se vratio svojoj kući.

Жељко поново пред Гробарима: Погледајте какав су дочек приредили навијачи Партизана за Обрадовића (ВИДЕО)

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Panatinaikosa u petom kolu Evrolige, a meč u rasprodatoj Beogradskoj areni ima poseban značaj.

Razlog je Željko Obradović, koji je prvi put od odlaska iz Partizana ponovo izašao pred svoje navijače, koji su ga, kao i uvek, dočekali velikim aplauzom i ovacijama.

Tako je bilo i ove večeri. Grobari su do kraja ispunili najveću srpsku dvoranu i sa stilom pozdravili čoveka koji im je doneo jedinu titulu prvaka Evrope. 

Popularni Žoc je u Partizan došao 2021. godine, a napustio ga je 26. novembra 2025, posle slabijeg početka sezone i neslaganjima sa čelnicima kluba.

U svom drugom mandatu osvojio je dve titule ABA lige i jednu titulu prvaka Srbije. Na leto se vratio u Panatinaikos, sa kojim je osvojio pet titula Evrolige i sa 4:0 krenuo je u pohod na svoju desetu evropsku krunu.

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Svet

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KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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