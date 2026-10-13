Željko ponovo pred Grobarima: Pogledajte kakav su doček priredili navijači Partizana za Obradovića (VIDEO)
Žoc se vratio svojoj kući.
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Panatinaikosa u petom kolu Evrolige, a meč u rasprodatoj Beogradskoj areni ima poseban značaj.
Razlog je Željko Obradović, koji je prvi put od odlaska iz Partizana ponovo izašao pred svoje navijače, koji su ga, kao i uvek, dočekali velikim aplauzom i ovacijama.
Tako je bilo i ove večeri. Grobari su do kraja ispunili najveću srpsku dvoranu i sa stilom pozdravili čoveka koji im je doneo jedinu titulu prvaka Evrope.
Popularni Žoc je u Partizan došao 2021. godine, a napustio ga je 26. novembra 2025, posle slabijeg početka sezone i neslaganjima sa čelnicima kluba.
U svom drugom mandatu osvojio je dve titule ABA lige i jednu titulu prvaka Srbije. Na leto se vratio u Panatinaikos, sa kojim je osvojio pet titula Evrolige i sa 4:0 krenuo je u pohod na svoju desetu evropsku krunu.
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