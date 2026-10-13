Politika

"STATUS - STVAR PREGOVORA" Bacual najavio da će Studentska lista priznati lažnu državu Kosovo

Novosti online

13. 10. 2026. u 21:20

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STATUS Kosova i Metohije je stvar pregovaranja, izjavio je večeras na RTS Aleksandar Baucal sa Studentske liste.

СТАТУС - СТВАР ПРЕГОВОРА Бацуал најавио да ће Студентска листа признати лажну државу Косово

Foto: Printskrin RTS

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