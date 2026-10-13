Košarka

Ovako izgleda tabela Evrolige posle teškog poraza Partizana i trijumfa Zvezde uz zvuk sirene

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 10. 2026. u 22:34

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CRVENA zvezda i Partizan su odigrali još jedno kolo u Evroligi i večiti su bili polovični.

Овако изгледа табела Евролиге после тешког пораза Партизана и тријумфа Звезде уз звук сирене

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Tabela nakon nekompletne pete runde je takva, da su crveno-beli sa učinkom 3-2 na petoj poziciji, na šestom mestu su crno-beli sa identičnim učinkom.

Zvezda je neverovatnim pogotkom Krisa Džonsa uz zvuk sirene srušila Asvel i upisala treću vezanu pobedu u najelitnijem takmičenju. Partizan je u "Beogradskoj areni" doživeo ubedljiv poraz od Panatinaikosa (72:55).

Ovo je klubu iz Humske bio drugi uzastopni poraz u Evroligi, nakon što je startovao sa tri pobede.

Ekipa sa Malog Kalemegdana u narednom kolu, u petak od 20 časova dočekuje Pariz, dok Partizan u četvrtak od 19.45 gostuje Fenerbahčeu.

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