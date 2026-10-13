MEGASENZACIJA U LIGI ŠAMPIONA: Norvežani šokirali moćni Bajern! (VIDEO)
Fudbaleri Vikinga remizirali su protiv Bajern Minhena rezultatom 3:3 u drugom kolu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.
Posle šoka u Augzburgu (2:2), prošlom kolu Bundeslige, gigant iz Minhena je doživeo novi udarac.
Na gostovanju Vikingu, Bavarci su odigrali nerešeno i, sa igračem manje, prokockali pobedu u 90. minutu.
Gostima iz Minhena je tri boda oteo Herman Hogen u sudijskoj nadoknadi, šokiravši odbranu nemačkog tima za konačnih 3:3.
Zaslužio je Viking bar remi u ovom duelu, jer je savršeno otvorio utakmicu i protiv ogromnog favorita u 38. minutu vodio sa nestvarnih 2:0!
Najpre je Stensnes posle samo 120 sekundi doneo prednost domaćinu, koju je duplirao Peter Kristijansen u završnici prvog poluvremena.
Da se Nemci nikad ne predaju, potvrdio je nastavak meča u kome se Bajern za samo šest minuta vratio potpuno u život. Golovima Harija Kejna u 54. i 60. minutu sa "bele tačke", gosti su uspeli da uspostave rezultatski egal - 2:2.
Potpuni preokret Bavarcima je doneo Luis Dijaz u 71. minutu, kada je na semaforu pisalo 2:3. Ipak, samo dva minuta kasnije, Majkl Olise je zaradio drugi žuti karton u kratkom roku, najpre zbog faula, a potom i prigovora, zbog čega su gosti ostali sa desetoricom.
Krenuli su svim silama fudbaleri Vikinga do senzacije i stigli do nje u sudijskoj nadoknadi, kada je Herman Johan Haugen uspeo da pronađe put do mreže i donese veliku radost domaćim igračima za konačnih 3:3.
Bajern posle dva kola ima četiri boda, dok su Norvežani upisali istorijski bod u Ligi šampiona.
Preporučujemo
Velika pobeda Zvezde u Evroligi: Kris Džons uz zvuk sirene srušio Asvel (VIDEO)
13. 10. 2026. u 22:02
IDEEEE! Pogledajte kako je Kris Džons uz zvuk sirene srušio Asvel (VIDEO)
13. 10. 2026. u 22:11 >> 22:22
Željko Obradović odbio poklon od Partizana!
13. 10. 2026. u 21:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)