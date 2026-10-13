MEGASENZACIJA U LIGI ŠAMPIONA: Norvežani šokirali moćni Bajern! (VIDEO)

Fudbaleri Vikinga remizirali su protiv Bajern Minhena rezultatom 3:3 u drugom kolu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Carina Johansen/NTB via AP

Posle šoka u Augzburgu (2:2), prošlom kolu Bundeslige, gigant iz Minhena je doživeo novi udarac.

Na gostovanju Vikingu, Bavarci su odigrali nerešeno i, sa igračem manje, prokockali pobedu u 90. minutu.

Gostima iz Minhena je tri boda oteo Herman Hogen u sudijskoj nadoknadi, šokiravši odbranu nemačkog tima za konačnih 3:3.

Zaslužio je Viking bar remi u ovom duelu, jer je savršeno otvorio utakmicu i protiv ogromnog favorita u 38. minutu vodio sa nestvarnih 2:0!

Najpre je Stensnes posle samo 120 sekundi doneo prednost domaćinu, koju je duplirao Peter Kristijansen u završnici prvog poluvremena.

Da se Nemci nikad ne predaju, potvrdio je nastavak meča u kome se Bajern za samo šest minuta vratio potpuno u život. Golovima Harija Kejna u 54. i 60. minutu sa "bele tačke", gosti su uspeli da uspostave rezultatski egal - 2:2.

Potpuni preokret Bavarcima je doneo Luis Dijaz u 71. minutu, kada je na semaforu pisalo 2:3. Ipak, samo dva minuta kasnije, Majkl Olise je zaradio drugi žuti karton u kratkom roku, najpre zbog faula, a potom i prigovora, zbog čega su gosti ostali sa desetoricom.

Krenuli su svim silama fudbaleri Vikinga do senzacije i stigli do nje u sudijskoj nadoknadi, kada je Herman Johan Haugen uspeo da pronađe put do mreže i donese veliku radost domaćim igračima za konačnih 3:3.

Bajern posle dva kola ima četiri boda, dok su Norvežani upisali istorijski bod u Ligi šampiona.

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