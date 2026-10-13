Partizan će teško da zadrži jednog od najboljih igrača

Smeše se milioni u Humskoj.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Demba Sek mogao bi tokom zimskog prelaznog roka da napusti Partizan, pošto je Hetafe obnovio interesovanje za senegalskog napadača, prenose španski mediji.

Trener madridskog kluba Hose Bordalas navodno i dalje želi da dovede fudbalera crno-belih, za kojeg je interesovanje pokazao još tokom leta.

Hetafe je nakon dvomeča sa Partizanom u evropskim kvalifikacijama procenio da bi Sek mogao da bude veliko pojačanje za ekipu. Španci su tada ponudili 4.000.000 evra, ali do dogovora nije došlo, jer su u Humskoj očekivali da bi napadač mogao da bude prodat za veći iznos. Kako se letnji prelazni rok bližio kraju, pregovori nisu nastavljeni.

Prema pisanju lista „Estadio Deportivo“, Bordalas nije odustao od ideje da angažuje Senegalca i očekuje se da Hetafe tokom januara ponovo pokuša da realizuje transfer. Ipak, španski klub neće biti jedini zainteresovan, pošto se u trci za fudbalera Partizana, prema istim navodima, nalaze i nemački Šalke, kao i jedan neimenovani klub iz arapskog sveta.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Sek ove sezone nije uspeo da ponovi učinak koji se od njega očekivao, posebno posle dvomeča sa Špancima, pošto je do sada postigao četiri gola i zabeležio dve asistencije. Uprkos tome, zainteresovani klubovi u njemu vide prostor za napredak i mogućnost da u nastavku karijere pruži više.

Partizan je Senegalca prvobitno doveo na pozajmicu iz Torina, a nakon njegovih nastupa odlučio je da ga otkupi za 1,4 miliona evra. Ostaje da se vidi da li će Španci ponoviti letnju ponudu od četiri miliona evra ili će promeniti finansijske uslove kako bi pokušali da obezbede Sekov dolazak u Madrid.