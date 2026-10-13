BRNABIĆ: Imate pravo da protestujete, ali nemate pravo da blokirate škole i fakultete
U DEBATI u emisiji "Takovska 10" na RTS učestvuju predstavnici četiri izborne liste: Ana Brnabić, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Baucal, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Dunja Simonović Bratić, "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", Marinika Tepić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".
- Blokirali ste istragu i da istražni organi nisu smeli da uđu ni u Rektorat Univerziteta u Beogradu. Ne mogu da trošim vreme na laži, nisu se udostojili ni minut ćutnje da održe za studentkinju Filozofskog fakulteta. Ne bavimo se ovom temom, a gospodin Baucal neće da kaže da li bi uveli sankcije Rusiji ili ne. Pusti ti što sam ja prekršio Ustav, nemate pravo da blokirate ni fakultete ni škole, jer svaki građanin ima pravo na obrazovanje, što ste vi uzvratili - odgovorila je Brnabić predstavniku tzv. studentske liste.
- Druga stvar, ako pričamo o vladavini prava, kaže: građani nisu mogli da ostvare svoja prava, pa su se pobunili. A po našim zakonima imate pravo da protestujete. Da, imate pravo da protestujete. Ali nemate pravo da blokirate škole i da blokirate fakultete - dodala je ona.
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