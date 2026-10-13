RUSKE vazdušno-kosmičke snage upotrebile su dve bombe FAB-3000, opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje, za napad na položaje ukrajinskih trupa u blizini Orehova u Zaporoškoj oblasti.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Operacija je sprovedena nakon što su izviđačke jedinice locirale koncentraciju ukrajinskog ljudstva, pri čemu su ruski avioni dejstvovali po položajima 65. odvojene mehanizovane brigade ukrajinske vojske. Ruska vojska je takođe izvestila o udarima na ukrajinske položaje u Harkovskoj oblasti korišćenjem precizno navođenih klizećih bombi, kao i o napadu raketom vazduh-zemlja na utvrđeni položaj u Zaporoškoj oblasti. FAB-3000 je jedna od najvećih bombi ikada masovno korišćenih u borbi, a uglavnom je izbacuju jurišni avioni Su-34M, koji su cenjeni zbog velikog kapaciteta za nošenje naoružanja.



Bomba FAB-3000 ima nominalnu masu od približno tri tone. Njeno veliko eksplozivno punjenje pruža značajan razarajući potencijal protiv zgrada, utvrđenih položaja i drugih objekata, posebno kada dođe do detonacije u blizini ili unutar samog cilja. Međutim, znatna masa ovog oružja nameće ograničenja u pogledu aviona koji ga mogu nositi i uslova pod kojima se može upotrebiti. Dodavanje univerzalnih modula za planiranje i korekciju proširilo je opseg situacija u kojima se mogu koristiti teške bombe sovjetske proizvodnje. Umesto da avioni moraju da izbacuju nevođene bombe direktno iznad ciljeva, ovi moduli obezbeđuju aerodinamički uzgon i sistem navođenja koji može da koriguje putanju oružja nakon izbacivanja. To omogućava avionu da izbaci bombu sa veće udaljenosti, čime se smanjuje njegova izloženost određenim pretnjama zemaljskih sistema protivvazdušne odbrane. Stvarna udaljenost sa koje se vrši napad i preciznost zavise od visine izbacivanja, brzine aviona, konfiguracije bombe i uslova u kojima se operacija izvodi.Zbog svoje veličine, FAB-3000 je posebno pogodna za napade na snažne odbrambene položaje, gde veliko eksplozivno punjenje može oštetiti objekte i neutralisati ljudstvo u neposrednoj blizini. Kombinacija teške bojeve glave i modula za navođenje takođe omogućava ruskim snagama da prilagode postojeće zalihe bombi bez potrebe za razvojem potpuno novog oružja. Ovakve konverzije postale su deo šireg nastojanja da se poveća upotrebna vrednost postojećih zaliha municije putem relativno ograničenih modifikacija. Pripadnici ukrajinske vojske na prvoj liniji fronta, u razgovorima sa različitim zapadnim medijima, često su isticali efekte masovnih napada klizećim bombama, naglašavajući da su takvi napadi – uz upotrebu bombi sa do 500 kilograma eksploziva – potpuno uništavali njihove podzemne bunkere. Jedan vojnik je uporedio njihov uticaj sa „paklenim vratima”, ističući da su ih ruske Vazdušno-kosmičke snage slale „u grupama po dve, pa opet po dve – ukupno osam za sat vremena... Zvuči kao da se mlazni avion obrušava pravo na vas.” Očekuje se da će dejstvo bombe od 3.000 kilograma biti znatno snažnije, pri čemu malo koja vojska na svetu poseduje takve udarne kapacitete.Sastav 65. odvojene mehanizovane brigade obuhvata jedinice mehanizovane pešadije, tenkovske i artiljerijske jedinice, kao i elemente za izviđanje, protivvazdušnu odbranu i borbenu podršku. Njena oprema uključivala je tenkove T-72 sovjetske proizvodnje, kao i borbena vozila pešadije BMP-1 i BMP-2. Ova formacija je takođe proširila upotrebu bespilotnih sistema, uključujući četu udarnih dronova „Ronins” (Ronins), koja koristi dronove sa sistemom prenosa slike u realnom vremenu (FPV) i druge bespilotne letelice za napade na rusko ljudstvo i tehniku, a postala je poznata i po upotrebi robotskih sistema. Ukrajinski izvori često izveštavaju da se tenkovske jedinice te zemlje suočavaju sa veoma slabom dostupnošću oklopnih vozila, kako zbog teških gubitaka koje je nemoguće nadoknaditi, tako i zbog poteškoća u održavanju vozila koja su trenutno u upotrebi.Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, paralelno sa napadima na 65. odvojenu mehanizovanu brigadu, upotrebljene su i četiri visokoprecizne klizeće bombe tipa UMPB (UMPB) protiv položaja za privremeno razmeštanje 129. odvojene teške mehanizovane brigade Ukrajine, u blizini mesta Prikolotnoje u Harkovskoj oblasti. Pored toga, navodi se da je raketni napad iz vazduha uništio uporište povezano sa 128. odvojenom teškom mehanizovanom brigadom u blizini mesta Kušugum u Zaporoškoj oblasti. Ministarstvo je saopštilo da su sistemi za praćenje u realnom vremenu zabeležili direktne pogotke u označene ciljeve, iako prijavljeno uništenje i gubici ukrajinskih snaga nisu nezavisno potvrđeni. Izveštaji ukazuju na to da su ruski napadi klizećim bombama značajno doprineli izuzetno visokim gubicima ukrajinske vojske, koji su u pojedinim slučajevima u jedinicama na prvoj liniji fronta dostizali i 80–90 procenata.

(militarywatchmagazine.com)

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