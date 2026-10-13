Ništa od senzacije: Žocu ovacije Grobara, PAO brutalnom serijom i trojkama srušio Partizan! (VIDEO)

Košarkaši Partizana poraženi su od Panatinaikosa rezultatom 55:72 (16:16, 12:19, 8:20, 19:17) u petom kolu Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Serijom 11:0 na početku treće četvrtine, gosti su prelomili meč u svoju korist i rutinski kapitalnu prednost zadržali do kraja utakmice. U ovoj deonici, gosti su sveli Penjarojin tim na samo osam poena, naspram 20 datih, što je presudilo...

Ovim trijumfom je grčki velikan ostao na maksimalnom učinku od 5-0 i na čelu tabele. Ujedno su Atinjani prekinuli negativan niz u Beogradskoj areni i posle četiri poraza zaredom slavili pred „grobarima“. S druge strane, Partizan je doživeo drugi, uzastopni, neuspeh ove sezone i sada ima bilans 3-2.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Najdžel Hejs Dejvis sa 14 poena, Huančo Ernangomez ubacio je 10, a Silven Fransisko devet.

Kraj utakmice 5. kola Evrolige u Beogradskoj areni. https://t.co/vvTlVwtbCx — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

Kod Partizana je Kevarijus Hejs bio najefikasniji sa 10 poena, devet je dao Tonje Džekiri, a po osam Lamar Stivens i Karlik Džons.

Partizan za dva dana gostuje Fenerbahčeu u Istanbulu, dok PAO dan kasnije dočekuje Hapoel Tel Aviv.

Ipak, meč je protekao u znaku Željka Obradovića. Vratio se najtrofejniji strateg Evrope prvi put, od ostavke sa mesta trenera Partizana i preuzimanja „zelenih“ tokom leta, na mesto uspeha i ove sezone prvi put igrao protiv kluba sa kojim je pre 34 godine pokorio Stari kontinent.

Umeli su to „grobari“ da nagrade i ovacijama dočekaju Čačanima još pre nego što je kročio na parket Beogradske arene, a potom se srdačno pozdravio sa svojim naslednikom na klupi „parnog valjka“, Đoanom Penjarojom.

Iako su navijači Partizana bili spremni da ovacijama, osim Matijasa Lesora, nagrade još jednog bivšeg igrača, Isak Bonga se zbog povrede zgloba nije pojavio u protokolu. Međutim i bez njegove pomoći, Grci su pokazali da s pravom konkurišu za sam vrh evropskog trona.

Partizan je hrabro ušao u meč sa apsolutnim favoritom i već u petom , minutu imao prvu opipljivu prednost (11:6), ali je Panatinaikos tada dodao gas. Zahvaljujući Ernangomezu i već pomenutom Lesoru, „zeleni“ su već do odlaska na malu pauzu uhvatili priključak i nerešenim rezultatom završili uvodni kvartal (16:16).

Drugu četvrtinu je obeležio Najdžel Hejs Dejvis uzastopnim trojkama, pa je već do poluvremena sakupio 12 poena. Išao je Panatinaikos na maksimalnih +8 (35:27), pa je Partizan posle 20 minuta imao zaostatak od sedam poena (28:35).

Serijom 11:0, sa tri vezane trojke, Jabuselea, Rogavopulosa i Grenta, kao i poenima Fala, PAO je furiozno otvorio drugo poluvreme i ekspresno stigao do prve dvocifrene i najveće prednosti od 18 poena - 28:46.

Ni tajm-aut Penjaroje nije pomogao Beograđanima da se vrate, a tek posle četiri ipo minuta je Hejs trojkom prekinuo crni niz. Ipak, niz trojki Atinjana nastavio je Jabusele povećavši na 49:31. Nije se zaustavljao PAO, pa je u poslednjih deset minuta ušao sa ogromnom prednošću od 19 poena – 36:55.

Tračak nade vratio se Partizanu početkom poslednjeg kvartala. Serija crno-belih od 5:0, dovela je Penjarojinu ekipu na -14 i „grobari“ su se ponadali eventualnoj senzaciji. Morao je Obradović da reaguje minutom odmora, kako bi vratio situaciju na parketu pod kontrolu.

Uspeo je u tome i kaznena ekspedicija iz Atine je na kraju osvojila i teren crno-belih.

PARTIZAN - PANATINAIKOS 55:72 (16:16, 12:19, 8:20, 19:17)

DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Emilio Perez, Manuel Atard, Đentijan Čiči.

PARTIZAN: Olman 3, Džons 8, Vildoza 5, Tompson 3, Tanasković 2, Stivens 8, Hejs 10, Lakić 3, Džekiri 9, Pajola 4, Lovernj, Si.

PANATINAIKOS: Kalajcakis 2, Fransisko 8, Badio 9, Hejs Dejvis 14, Rogavopulos 3, Grant 5, Lesor 4, Jabusele 7, Ernangomez 10, Mitoglu 2, Mancukas 2, Fal 6.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gač 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87

/Panter 19 - Madar 22/

Partizan - Panatinaikos 55:72

/K. Hejs 10 - N. Hejs Dejvis 14/

Baskonija - Dubai 79:94

/Sedekerkis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos u toku

Sreda

Hapoel Tel Aviv - Bešiktaš 18.00

Efes - Bajern Minhen 19.30

Pariz - Virtus Bolonja 20.45

Standings provided by Sofascore

TOK UTAKMICE

ČETVRTA ČETVRTINA

Kraj meča!

40. minut - Povećava Fal na 55:72.

39. minut - Grent promašuje, kao i Tompson na drugoj strani. Međutim, Tanasković poentira 55:70.

38. minut - Promašio je Mustafa Fal, ali ne i Pajola za Partizan 53:70.

38. minut - Panatinaikos rutinski privodi posao kraju 51:66. Sada je bacanja iskoristio Badio 51:68. Zatim Fal pod košem pogađa uz faul 51:70, imaće dodatno bacanje.

37. minut - Mancukas s penala precizan 48:66. Hejs kod Partizana 50:64.

36. minut - Lakić trojkom smanjuje rezultat 48:64.

35. minut - Badio lako pogađa 45:64.

34. minut - Vildoza poentira kod Partizana 45:60. Ipak, Huančo pogađa iz popravnog 45:62.

33. minut - To kažnjava Badio pogodivši trojku za 41:58. Džekiri smanjuje 43:58, ali Matijas Lesor ispravlja promašaj Ernangomeza 43:60.

Neverovatno, Stivens, Džekiri... koliko promašenih trojki u jednom napadu Partizana.

Tajm-aut za Obradovića.

32. minut - Serijom 5:0 Partizan otvara poslednju deonicu, Vildoza smanjuje na 41:55.

31. minut - Vildoza je izveo slobodno bacanje zbog tehničke Fransisku i pogodio 37:55. Potom prodire Stivens za 39:55.

TREĆA ČETVRTINA

Kraj treće četvrtine!

30. minut - Smanjuje Partizan preko Džekirija, sada je 36:55.

29. minut - Fransisko daje jedno od dva penala, vodi PAO 55:34.

28. minut - Džakiri polovičan sa bacanja, prvo dao, drugo promašio 34:54.

Od osam pogođenih trojki, PAO je pet dao u ovoj denici.

FOTO: N. Skenderija

27. minut - Pajola precizan 33:54, jer je Fransisko potom ostao kao duh i pogodio za tri.

26. minut - Trojka Jabuselea za 31:49. Ogromnih +18 ima PAO. Potom Hejs Dejvis donosi maksimalnih 20 razlike, na semaforu je 31:51.

25. minut - Posle četiri ipo minuta, Hejs daje trojku i smanjuje na 31:46.

24. minut - Raste niz Panatinaikosa, sada 11:0, jer je i Fal pogodio za maksimalnih 46:28.

23. minut - Sada i Grent daje trojku, 9:0 serija gostiju i 28:44, čak +16 teraju Penjaroju na tajm-aut.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

22. minut - Opet trojka, sada u režiji Rogavopulos, Panatinaikos sa dve trojke i serijom 6:0 otvara drugi deo utakmice, vode gosti 28:41.

21. minut - Trojkom PAO otvara drugo poluvreme, postigao je Geršon Jabusele za 28:38. Ovo je prva dvocifrena razlika na meču.

Počelo je drugo poluvreme u Areni!

DRUGA ČETVRTINA

Što se tiče liste strelaca, Lamar Stivens sa 6 poena se ističe u timu domaćina, Hejs Dejvis ima 12 kod Panatinaikosa i on je najefikasniji igrač u uvodnih 20 minuta.

Rezultat na poluvremenu utakmice petog kola Evrolige u Beogradskoj areni #KKPartizan 2️⃣8️⃣ - 3️⃣5️⃣ @Paobcgr Napred Partizan!✊🏽 https://t.co/vJhfsQlTVT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

Kraj prvog poluvremena!

20. minut - Stivens zaustavljen faulom od strane Lesora, imaće dva bacanja. Prvo je promašio, drugo dao 28:35.

19. minut - Faul u napadu Lovernja, to ne koristi Jabusele i promašuje trojku.

Tajm-aut Penjaroja.

- Raspucao se Najdžel Hejs Dejvis daje drugu uzastopnu trojku, PAO ide na maksimalnih plus osam, sada je 27:35. Crno-beli nemaju rešenje za njega.

Nigel is getting HEATED 🔥👀 https://t.co/Hq9WPHIKQr — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 13, 2026

18. minut - Hejs Dejvis prekida trojkom seriju Partizana 27:32.

Team work at its FINEST 💚☘️ #WeTheGreens #FeelEveryMoment https://t.co/l59ekTHylS — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 13, 2026

17. minut - Džons pored Lesora prolazi i smanjuje 25:29, njegov osmi poen. Hejs Dejvis kratak, a u kontri Lamar Stivens alejup na dodavanje Džonsa poentira 27:29.

🫨 https://t.co/Jy5RyGGiIX — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

16. minut - Posle minute odmora, Ernangomez iz kornera pogađa trojku, maksimalnih šest za PAO koji vodi 29:23. Vildosa promašuje istu kod Partizana, a potom opet Huančo na drugoj strani.

'AJMO CRNO-BELI!⚫️⚪️ https://t.co/dXVf2BFQfH — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

Tajm-aut traži Željko Obradović.

15. minut - Još jednom Karlik sada oba bacanja daje za 23:26.

14. minut - Smanjuje Karlik Džons na 21:24. Ipak, Fransisko sa penala povećava 21:26.

13. minut - Najdžel Hejs Dejvis sa zadrškom poentira 19:24, njegov četvrti zaredom poen. Ovo je najveća prednost Atinjana.

FOTO: N. Skenderija

12. minut - Sada Ernangomez pogađa 16:20, najveća prednost za goste, ali Lamar Stivens trojkom smanjuje na 19:20. Bandža Si umesto Lakića prvi put večeras.

11. minut - Badio otvara drugi deo poenima, opet vodi PAO 16:18.

Počela je druga deonica!

PRVA ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine.

10. minut - Probija Olmen 16:10, ali i Fransisko smanjuje odmah 16:14. Izjednačava Lesor s poludistance 16:16.

MATHIAAAS MID RAAANGE 😮‍💨 https://t.co/9gNT7S1p2S — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 13, 2026

9. minut - Promašaj Vildoze za tri kažnjava Hejs Dejvis poenima pod košem domaćih 14:12.

8. minut - Huančo sa penala poentira za 12:8, drugo je promašio. Zakucavanje Ernangomeza, njegovih tri poena u nizu 12:10. Uzvraća Tonje Džekiri, njegov prvi koš večeras za 14:10, neda Partizan prednost.

FOTO: N. Skenderija

7. minut - Povećava Olmen sa bacanja na 12:7 i on je samo jedno pogodio.

6. minut - Jabusele polovičan sa bacanja 11:7 i ustupa mesto Huanču Ernangomezu, koji je prvi put na parketu.

5. minut - S poludistance Kevarijus Hejs povećava na 11:6, crno-beli su odlično otvorili duel.

FOTO: N. Skenderija

Čuveni navijač Partizana Steva Koska našao se na šetalici i koreografiji "grobara", uz poruku:

"Na licu bore poneću, al tebe uvek voleću".

4. minut - Džerijan Grent sa niskog posta 4:6, evo prvog vođstva Partizana 7:6, jer je Itan Tompson pogodio trojku. Grent maši na drugoj strani istu, a Karlik Džons u kontri zaustavljen faulom i imaće slobodna bacanja. Dao je najbolji igrač crno-belih oba penala, vode domaći 9:6. Idemo na prvi TV tajm-aut.

COACH!🖤🤍 #KKPartizan #EuroLeague https://t.co/uJBIeyOj5r — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

3. minut - Karlik Džons upisuje svoje prve poene 4:4, potom krade istu, ali promašuje trojku iz "kornera". Sada nesportska svirana Lovernju, međutim, Mitoglu maši oba bacanja. Na drugoj strani, posle ukradene lopte Pajole, Italijana zaustavlja Džerijan Grent blokadom.

2. minut - Kaljcakis pogađa, gosti vode 4:2.

1. minut - Hejs zakucavanjem otvara duel 2:0 vodi Partizan. Mitoglu iz okreta uzvraća 2:2.

Počeo je meč!

Startne petorke

Partizan: Džons, Pajola, Tompson, Hejs, Lovernj.

PAO: Kalajcakis, Mancuksas, Grant, Jabusele, Mitoglu.

Starting 5 ☘️ @PartizanBC - #paobcaktor #WeTheGreens #FeelEveryMoment https://t.co/tuOcVJmC5o — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 13, 2026

PRE MEČA

20.27 - Pre početka utakmice, pušten je video bim sa zaslugama bivšeg trenera Željka Obradovića i nekadašnjeg igrača Isaka Bonge, koji su doprineli uspesima crno-belih, dok su bili u njihovom taboru.

20.25 - Žestoke uvrede dobio je Geršon Jabusele, kome navijači Partizana nisu zaboravili sraman potez iz vremena kad je igrao za Real. Francuz je tada isprovocirao opštu tuču na parketu, pa su posle prekida Madriđani preokretom otišli na fajnal for.

Sada su "grobari" dočekali Jabuselea pokličima:

"Svi*o debela..."

Pogledajte kako je to izgledalo:

20.21 - Kao što smo i najavili, "grobari" su ovacijama dočekali i velikog miljenika, Matijasa Lesora. Kada je Francuz kročio na teren, čuli su se aplauzi i gromoglasno skandiranje centru Panatinaikosa:

20.09 - Došao je i Jan Veseli da pruži podršku svom bivšem klubu, ali i treneru s kojim je pre gotovo deceniju osvojio jedinu evropsku titulu u karijeri, kao član Fenerbahčea.

Legendarni Čeh je bio deo slavne generacije, koju su te 2017. činili: kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović, nedavno "penzionisani" Nikola Kalinić, Ekpe Judo, Điđi Datome...

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Podetimo, Veseli je 12. maja ove godine "tiho" okačio "patike o klin", a Barselona je posle meča protiv Valensije objavila tog dana da je "leteći Čeh" objavio kraj karijere.

20.01 - Iz prvih redova Arene, košarkaše Partizana bodriće legendarni kapiten i aktuelni trener fudbalskog kluba iz Humske, Saša Ilić, koga su "grobari" dočekali velikim aplauzima. U društvu sa Ilićem je i sportski direktor, Radosav "Raća" Petrović.

Od našeg reportera sa lica mesta, pogledajte kako je to izgledalo:

19.51 - Nema sumnje da će ovacije dobiti i centar grčkog giganta, nekadašnji miljenik "grobara" Matijas Lesor. Francuz je 2023. prešao iz Humske u Atinu i odmah postao jedan

od najboljih igrača "zelenih".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

19.49 - Željko Obradović je osam puta vodio Partizan protiv Atinjana, a čak 12 utakmica kao trener sedeo na klupi PAO protiv crno-belih. Treba reći da je Čačanin u vitrine Panatinaikosa stavio četiri titule, od sedam osvojenih, šampiona Evrolige.

19.35 - Igrači crno-belih uveliko se zagrevaju na parketu:

'AJMO CRNO-BELI!⚫️⚪️ https://t.co/hLKDiHyres — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

19.33 - Obradović je van protokola večeras ostavio Isaka Bongu, još jednog doskorašnjeg igrača crno-belih, koji propušta meč zbog povrede. Više o tome pročitajte ovde.

Evo kako je izgledao dolazak Partizanovih košarkaša u Arenu:

Pre-game!⚫️⚪️ https://t.co/zaAMyGgCPH — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

19.28 - Podsetimo se šta su treneri dve ekipe izjavili u najavama ovog duela.

Đoan Penjaroja:

- Kao prvo, utakmica je najvažnija. Utakmica je veoma, veoma teška jer je u ovom trenutku Panatinaikos prvi... Prve četiri utakmice su uništili svoje protivnike. Pobedili su sa 15, 20 poena razlike, a u prvoj četvrtini većine tih utakmica igrali su fantastično. Ali na kraju, to je Ol-star tim sa Ol-star igračima na terenu - rekao je Penjaroja.

Photo: R.R./ATAImages

Španski stručnjak je potom dodao:

- Znam da je ovo posebna utakmica jer se važni igrači vraćaju u Arenu, i posebna je. Ali za nas, najvažnije je... Ljudi u Srbiji ponovo dolaze u Beograd. Nemam sumnje da će naši navijači prirediti lep, veliki doček, ali nemam sumnje ni da će tokom utakmice pružiti veliku podršku timu - istakao je trener crno-belih.

Želimir Obradović:

- Ono što očekujem, pre svega, jeste da to bude odlična košarkaška utakmica. Navijači Partizana će reagovati upravo onako kako osećaju. Ja tu ne mogu ništa da uradim. Igramo utakmicu Evrolige protiv ekipe koja je izuzetno dobro počela sezonu. Imaju mnogo kvaliteta i igraju veoma agresivnu odbranu. Pokušavamo da se pripremimo na pravi način kako bismo pokazali svoje najbolje lice - naglasio je Obradović.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

19.26 - Dobro veče i dobrodošli na lajv blog posvećen meču Partizan-Panatinaikos, koji se igra u rasprodatoj Beogradskoj areni.

UVOD

Košarkaši Partizana dočekuju Atinjane u jednom od najzanimljivijih utakmica "duplog kola" Evrolige.

Crno-beli će u okviru pete runde odmeriti snagu protiv sedmostrukog prvaka Evrope, koga predvodi bivši trener domaće ekipe, Željko Obradović. Srpski stručnjak se ovog leta vratio u PAO, a prvi put će od svog odlaska iz Humske, predvoditi neki tim protiv Partizana.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Upravo će povratak najtrofejnijeg stratega Evrope obeležiti ovaj duel, budući da je popularni "Žoc" neslavno otišao iz tabora "parnog valjka". Podnošenjem neopozive ostavke, ali su i pored toga, navijači crno-belih ostali uz čoveka koji je klubu iz Humske doneo jedinu titulu Kupa evropskog šampiona (Evrolige), kada je 1992. godine komandovao sa klupe.

Dokaz tome je i rasprodata Beogradska arena, u kojoj igla neće imati gde da padne.

Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana!🖤🤍 https://t.co/toxy4BGDI6 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

Nema sumnje da će "grobari" ovacijama dočekati Obradovića kada bude kročio na parket pored aut linije, u prvoj utakmici protiv Partizana, otkako je napustio klupu Beograđana.

Partizan je imao odličan start sa 3-0, ali je na prošlom gostovanju u Madridu poražen od Reala 76:86. Prethodno su crno-beli na premijeri deklasirali Armani 92:76, pobedili Pariz u gostima 92:79 i Bajern u Minhenu 86:84.

Inače, Panatinaikos je krenuo furiozno, sa sve četiri pobede i skorom 4-0, nalazi se na liderskoj poziciji i jedini, uz Valensiju, ima maksimalan učinak.

Danas igra Partizan!✊🏽 SVI U ARENU | 20:30 | EuroLeague round 05 | vs. Panathinaikos ⚫️⚪️ #KKPartizan #EuroLeague https://t.co/MaMwv32E7J — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

"Zeleni" su redom očitavali lekcije: Parizu 91:72, Asvelu 102:79, Makabiju 90:67 i u derbiju prethodne nedelje, Fenerbahčeu 92:74, još jednom bivšem Obradovićevom klubu koga je svojevremeno vodio do evropske titule. Zanimljivo da u prvih sedam kola PAO sve utakmice igra kao domaćin, dok tek u osmoj rundi gostuje Efesu u Istanbulu.

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