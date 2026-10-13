Politika

ANA BRNABIĆ ISTERALA STUDENTSKU LISTU NA ČISTAC: Jasno je, oni bi odmah uveki sankcije Rusiji!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 21:47

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U PREDIZBORNOJ debati u emisiji "Takovska 10" na RTS učestvuju predstavnici četiri izborne liste: Ana Brnabić, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Baucal, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Dunja Simonović Bratić, "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", Marinika Tepić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".

АНА БРНАБИЋ ИСТЕРАЛА СТУДЕНТСКУ ЛИСТУ НА ЧИСТАЦ: Јасно је, они би одмах увеки санкције Русији!

Foto printskrin RTS

Da li vidite Rusiju i EU kao opoziciju jedne drugima.

Baucal: Mi smo zauzeli stav da se neće uvoditi sankcije Rusiji, s druge strane postoji potreba ukslađivanja spoljne politike, ali opet kažem to je sve stvar pregovaranja.

Brnabić: Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, g. Baucal je rekao da su se oni izjasnili da neće uvoditi sankcije Rusiji, ali znate poštovani građani mi moramo da se uskladimo sa zajdničkom spoljnom i bezbednosnom politikom - znači uvešćemo sankcije Rusiji.

Čovek je rekao, rekli smo deklarativno nećemo da uvodimo sankcije Rusiji, a u stvari moraćemo da se uskladimo, te ćemo uvesti. Sad moje pitanje građanim Srbije: Da li vi poštovani građani mislite da je moguće da "Studentsku listu" bezrezervno podržava Tonino Picula, Irena Joveva, Prepelič i ostali ljudi, "jastrebovi" protiv RF, a da ne znaju da će prva stvar koju "Studentska lista" uradi - uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. 

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