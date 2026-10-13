Fudbal

"Lavovi" rutinski slavili: Sporting bez problema osvojio tri boda na "Bolar Delelizu"

В.М.

13. 10. 2026. u 20:50

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FUDBALERI Sportinga slavili su rezultatom 2:0 na gostovanju Lansu u prvoj utakmici drugog kola grupne faze Lige šampiona.

Лавови рутински славили: Спортинг без проблема освојио три бода на Болар Делелизу

Francois LO PRESTI / AFP / Profimedia

Gledali smo jednu ujednačenu utakmicu, ali ono što je napravilo razliku je realizacija koju su gosti imali, za razliku od domaćina.

Prvi pogodak "lavovi" su postigli u 22. minutu kada je posle dodavanja Irankunde precizan bio Luis Suarez, dok je u drugom poluvremenu Dumbija odlično utrčao u prazan prostor, dobio pravovremen pas i postavio konačnih 2:0.

Lansu nije bio dovoljan ni bolji posed koji je imao, uputio je čak 21 šut ka golu Portugalaca, ali moraće da porade na realizaciji izabranici Janika Kauzaka.

Sportingu je ovo bio drugi trijfumf u Ligi šampiona, tako da je ostao na perfekntom učinku.

Što se tiče Lansa, on ima tri boda, pošto je u prvom kolu posle velikog preokreta u veoma ludoj utakmici savladao Slaviju u Pragu (3:2).

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