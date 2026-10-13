IDEEEE! Pogledajte kako je Kris DŽons uz zvuk sirene srušio Asvel (VIDEO)
Zvezda je na 3:2 posle velike pobede u Vilerbanu.
Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobedu na gostovanju u Vilerbanu 84:82. Ekipa Ibona Navara je tako ostvarila treći uzastopni trijumf u Evroligi i sada je na tri pobede i dva poraza.
Gledali smo pravu dramu u Francuskoj. Bilo je neizvesno od početka, pa do samog kraja, do poslednje sekunde. Nije moralo da bude toliko drame, ali su crveno-beli imali nekoliko velikih propusta zahvaljujući kojima je tim Tonija Parkera ostajao u životu. Tu se konkretno izdvaja promašeno zakucavanje Čime Monekea, pa umesto na plus tri, Zvezda je otišla na minus pet.
Ali je ostala u igri, a u poslednji napad u regularnom delu ušla je sa nerešenim rezultatom (82:82). Lopta je završila u rukama Krisa Džonsa, koji je pogodio sa poludistance, uz zvuk sirene i doneo svom timu treću pobedu u šampionatu. Bio mu je to osmi poen na meču.
Pogledajte pobedonosni koš crveno-belih u Vilerbanu:
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