Klub Briž napravio čudo u Ligi šampiona (VIDEO)

VELIKO iznenađenje priredio šampion Belgije.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Klub Briž je iznenadio Inter u Milanu i trijumfovao je u neverovatnoj utakmici sa 4:3 u 2. kolu Lige šampiona.

Ovo su mečevi zbog kojih se dolazi na stadion i zašto se voli fudbal, a posebno kad autsajder šokira favorita.

Gosti su u 30. minutu utišali "Đuzepe Meacu" pošto je Nikolo Tresoldi pogodio mrežu rivala sa bele tačke. Ipak, "neroazuri" su do odlaska na odmor uspeli da izjednače. Igrao se 44. minut kad je Lautaro Martinez dao gol za izjednačenje.

Očekivalo se da će izabranici Kristijana Kivua uspeti sa slove rivala i naprave preokret vredan pobede, ali desilo se suprotno.

Nestvarni Tresoldi je nastavio da muči domaćin. Nemac je 63. i 74. minutu ponovo uspeo da savlada Đozepa Martineza i tako je došao het-trika.

Inter je ponovo uneo neizvesnost u 81. minut kad je Martinez smanjio na 3:2. Klub Briž je i na ovo imao odgovor, pa je Romeo Vermant naterao šanskog golmana da četvrti put izvadi loptu iz mreže.

Italijanski klub je u trećem minutu nadoknade uspeo da ublaži poraz, a strelac posle asistencije Aleksandra Stankovića bio je Ange-Joan Boni.

Klub Briž posle ovog kola ima tri boda, dok je Inter iznenađujuće bez bodova. Priliku za prve imaće u 3. rundi kada na "Đuzepe Meacu" dolazi Šahtjor.

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