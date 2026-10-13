PAPINA PRVA NOĆ U BOLNICI POSLE OPERACIJE: U prvom medicinskom biltenu stoji da je „operacija uspešno završena“
VATIKANSKA pres služba na čelu sa Mateom Brunijem je objavila vest o ishodu operacije pape Lava XIV, precizirajući da je operacija izvedena „po planu i kako je očekivano“ i da se papa vratio u svoju sobu u rimskoj poliklinici Đemeli.
Ishod operacije i histološki nalazi biće ključni za razjašnjavanje prirode čvorića koji je nađen na plućnom krilu tokom ritinske kontrole pape Lava.
U sredu će misu predvoditi kardinal Luis Antonio Tagle, a početak papinih redovnih aktivnosti, iako iz bolničke sobe, biće naknadno objavljeni i shodno razvoju njegovog zdravstvenog stanja i zvaničnih komunikacija lekara i Vatikana.
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