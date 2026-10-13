Uživo: Asvel - Zvezda: Crveno-beli bez centra za nastavak dobre serije u Evroligi
KOŠARKAŠI Crvene zvezde takmičenje u Evroligi nastavljaju gostovanjem Asvelu. Utakmicu koja se igra u dvorani "Astrobal" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Asvel - Crvena zvezda (početak, 20)
Uoči meča:
Sa koferom punim kadrovskih problema na poziciji pet, crveno-beli su otputovali u Lion. Ibon Navaro ne može da računa ni na jednog centra. Zbog povreda su van tima Džonatan Motli i Ebuka Izundu, dok Vojin Medarević nije registrovan za najelitnije evropsko takmičenje.
Očekuje se da to mesto na parketu pokriju Semi Odželej, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin džunior.
Rival je tim koji je krenuo u ambiciozan projekat koji se na kraju nije ostvario. Na klupi sedi legendatni Toni Parker, a glavne uzdanice su Peti Mils i Žej Krauder, igrači sa zavidnom NBA karijerom.
Takođe, tu je doskorašnji centar Zvezde, Džoel Bolomboj koji je do ovog leta nosio crveno-beli dres.
Ekipa iz Beograda je u Francusku došla sa dva vezana trijumfa u Evroligi i pokušaće da nastavi dobru seriju.
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