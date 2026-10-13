Košarka

Uživo: Asvel - Zvezda: Crveno-beli bez centra za nastavak dobre serije u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 10. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOŠARKAŠI Crvene zvezde takmičenje u Evroligi nastavljaju gostovanjem Asvelu. Utakmicu koja se igra u dvorani "Astrobal" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Уживо: Асвел - Звезда: Црвено-бели без центра за наставак добре серије у Евролиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Asvel - Crvena zvezda (početak, 20)

Uoči meča:

Sa koferom punim kadrovskih problema na poziciji pet, crveno-beli su otputovali u Lion. Ibon Navaro ne može da računa ni na jednog centra. Zbog povreda su van tima Džonatan Motli i Ebuka Izundu, dok Vojin Medarević nije registrovan za najelitnije evropsko takmičenje.

Očekuje se da to mesto na parketu pokriju Semi Odželej, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin džunior.

Rival je tim koji je krenuo u ambiciozan projekat koji se na kraju nije ostvario. Na klupi sedi legendatni Toni Parker, a glavne uzdanice su Peti Mils i Žej Krauder, igrači sa zavidnom NBA karijerom.

Takođe, tu je doskorašnji centar Zvezde, Džoel Bolomboj koji je do ovog leta nosio crveno-beli dres.

Ekipa iz Beograda je u Francusku došla sa dva vezana trijumfa u Evroligi i pokušaće da nastavi dobru seriju.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD 39? Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj

KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD '39? "Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj"