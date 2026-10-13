Košarka

Ovo su Grobari čekali: Obradović o poklonu Partizana! Evo šta se stvarno desilo!

С.С.

13. 10. 2026. u 23:25

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Crno-beli poraženi od Atinjana u Beogradskoj areni.

Ово су Гробари чекали: Обрадовић о поклону Партизана! Ево шта се стварно десило!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana izgubili su u petom kolu Evrolige od Panatinaikosa 55:72, u prepunoj Beogradskoj Areni.

Ovacije pre utakmice dobio je bivši trener crno-belih Željko Obradović, čiji tim nije imao milosti prema domaćinu i ubedljivo trijumfovao serijom 11:0 u trećoj četvrtini.

Uprava "parnog valjka" spremila je poklon doskorašnjem šefu stručnog štaba, koji je crno-belima doneo istorijsku titulu Evrolige 1992. godine (tadašnji Kup evropskih šampiona), međutim...

Najtrofejniji evropski stručnjak je na konferenciji za medije otkrio šta se zapravo desilo:

- Imao sam razgovor, ljudi su me obavestili da se sprema u tom smislu nešto. Ja sam rekao da nema potrebe za tim. Meni je Partizan dao sve, niošta više ne mora da mi da, kao što sam i ja njemu dao. Ako neko misli drugačije, takođe njihovo pravo. Ja se osećam kao deo ovoga i uvek ću se osećati kao deo ovoga. I ne verujem da bilo ko može da mi oduzme to. - rekao je Obradović o dodeli poklona.

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