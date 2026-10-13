Politika

MI NEĆEMO NIKADA BITI POSLUŠNICI Brnabić Baucalu: Na početku rečenice kažete jedno, a onda završi nešto drugo

В. Н.

13. 10. 2026. u 21:16

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U PREDIZBORNOJ debati na RTS u emisiji "Takovska 10" učestvuju predstavnici četiri izborne liste: Ana Brnabić, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Baucal, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Dunja Simonović Bratić, "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", Marinika Tepić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".

МИ НЕЋЕМО НИКАДА БИТИ ПОСЛУШНИЦИ Брнабић Бауцалу: На почетку реченице кажете једно, а онда заврши нешто друго

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Gospodin Baucal je rekao "mi smo se izjasnili da nećemo uvoditi sankcije Rusiji", ali "moramo da se uskladimo, pa ćemo uvesti". Na početku rečenice kaže jedno, a onda završi nešto drugo. Da li vi poštovani građani verujete da je moguće da studentsku listu podržava Picula, Prebelič, i ostali ljudi, a da ne znaju da će prvo što će uraditi jeste uvođenje sankcija. Sankcije RF imamo dva da i dva ne. Kosovo i Metohija, da li ćete na kraju biti primorani da priznate lažnu državu Kosovo? Da ili ne? Studentska lista je rekla da, Evropska Srbija je rekla da, mi nećemo nikada. To su osnovne razlike, da li je Srebrenica genocid? Za studentsku listu i Evropsku Srbiju jeste - navela je Brnabić.

 Gospodin Baucal je rekao "mi smo se izjasnili da nećemo uvoditi sankcije Rusiji", ali "moramo da se uskladimo, pa ćemo uvesti". Na početku rečenice kaže jedno, a onda završi nešto drugo. Da li vi poštovani građani verujete da je moguće da studentsku listu podržava Picula, Prebelič, i ostali ljudi, a da ne znaju da će prvo što će uraditi jeste uvođenje sankcija. Sankcije RF imamo dva da i dva ne. Kosovo i Metohija, da li ćete na kraju biti primorani da priznate lažnu državu Kosovo? Da ili ne? Studentska lista je rekla da, Evropska Srbija je rekla da, mi nećemo nikada. To su osnovne razlike, da li je Srebrenica genocid? Za studentsku listu i Evropsku Srbiju jeste - navela je Brnabić.
- Srbija na evropskom putu i mislimo da je članstvo dobro, ali mi gledamo EU kao na partnera, nećemo nikada biti poslušnici. To je osnovna razlika između "Ujedinjene Srbije" i tzv. studentske liste. To su fundamentalne razlike između nas!

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