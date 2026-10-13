Emotivne reči Željka Obradovića na pres konferenciji: "Moja veza sa Partizanom je neraskidiva..."

IMAO je svašta da kaže Željko Obradović nakon emotivnog povratka u Beograd i pobede Panatinaikosa nad Partizanom u petom kolu Evrolige (72:55).

FOTO: N. Skenderija

Prošlo je dosta vremena od kada si napustio Partizan, da li je ostalo nešto što si trebao reći, a nisi rekao?

- Nemam razlog da se vraćam na ono što je bilo, rekao sam da je moja veza sa Partizanom neraskidiva i uvek će biti tako. Ponoviću da sam proveo četiri i po godine ovde, da sam se osećao fenomenalno i veoma sam ponosan na to. Partizan ima priliku da postane stalni član Evrolige i biću jako srećan ako se to dogodi. Svi mi koji smo bili tu i koji su sada tu naporno rade na tome, Evroliga je to prepoznala i nemam sunjmu da će se to ostvariti.

Glavni ste favorit po javnosti za osvajanje Evrolige, koliko vas to pritiska i daje vam dodatnu obavezu na utakmicma?

- Svi imaju pravo na svoje mišljene i svoje favorite, ja ne ulazim u to, fokusiran sam na teren, radim sa ljudima koji su posvećeni kao i ja, pričam o mom stručnom štabu i igračima, to je najbitnije. Gde god sam radio, pritisak je bio tu, ne možete pobeći od toga, šta ko priča me previše ne zanima. Trudim se da sa mojim ljudima pronađem najbolja rešenja za date situacije.

Da li je tačno da ste odbili poklon od kluba?

- Imao sam razgovor da se sprema nešto, a ja sam rekao da nema potrebe za tim. Meni je Partizan dao sve i ne treba ništa više da mi da. Ja se osećam kao deo ovoga i uvek ću se tako osećati, to ne može niko da mi oduzme. Mediji prenose neke izjave iz konteksta, pa se pojavilo da meni ovo nije bitna utakmica. Ja sam rekao da ne mogu liče stvari bitnije od timskih i to se vidi na grčkoj televiziji. Ko god je stavio da meni utakmica protiv Partizana nije bitna, to govori o njemu, ne o meni. Naravno da je utakmica protiv Partizana bitna i da je osećaj neverovatan kada izađeš kroz tunel. Ostali su sada navijači da pevaju peseme i dok su oni takvi, Partizan će uvek biti jedan od najboljih klubova u Evropi.

Kavki su vaši generalni utisci, pored sjajnog starta Evrolige Panatinaikosa?

- Radim u klubu koji mi je priuštio ono što najviše volim, a to je da se bavim samo terenom. Ima mnogo mladih ljudi koji imaju odličnu energiju, a mi i igrači smo tu da razmišljamo samo o košarci. Nemam nikakve probleme i nadamo se da će se tako nastaviti. Veliki su izazovi, tek je prošlo pet kola i ispred nas je veoma dug put.

Da li je ostao dug Partizana prema Vama ili obrnuto?

- Ne mislim uopšte i svi znaju da sam u ove četiri godine išao preko maksimuma. Nemam nikakvu zamerku ni prema klubu. Mnogo puta sam govorio, Partizan je najbitniji. Dolaze neki drugi ljudi, ovaj klub je dao mnogo igrača, trenera, rukovodilaca i to je najbitnije, nadam se će to u budućnost biti tako, želim klubu sve najbolje.

Kako ste doživeli povratak u Arenu? Pričali ste da je Aerodrom jedan od najtežim momenata u karijeri, da li je ovo bilo slično?

- Situacija je nešto lakša jer sam bio fokusiran na utakmicu. Aerodrom je neponovljiv. To ne može da se objasni i to je mene pogodilo i uzdrmalo. Međutim, odluke su takve da razmislim i tako sam doneo tu odluku.

Karlik je rekao da će vas zagrliti i reći da vas voli, videli smo da ste pričali nakon utakmice, o čemu ste pričali?

- Kada je reč o Karliku, on je fenomenalan igrač i čovek. Lider je ovog tima i neko oko koga se sve vrti, bila mi je čast što sam trenirao takvog igrača i čoveka.

Kakav uticaj ima stručni štab, tačnije Dijamantidis i Batist koje ste doveli ovog leta?

Imam ekipu ljudi kojima verujem, koje volim, Dijamantidis, Vertis i Batist koji je već sada strašan trener. Ceo moj stručni štab radi vrhunski, radi se o mojoj ideji da Panatinaikos postane familija i ona se ispunjava. To je ta atmosfera, prepoznali su je navijači, koji su najbitniji u Panatinaikosu.

Šta mislite o Partizanovom timu ove sezone?

- Partizan izgleda odlično, imaju vrlo dobru odbranu. Igraju sa velikim elanom i vidi se da je atmosfera odlična. Gledao sam kroz pripremu sve utakmice, a Partizan mi se svideo još u Atini. Rekao sam Penjaroji da mi se sviđaju i želim im sve najbolje. Fali im neki igrač kolko vidim, imaju dosta povreda, ali to nije moj posao - zaključio je Obradović.