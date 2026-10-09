SVEDOCI SU SVE SLAGALI: Supruga Slađana Trajkovića, koji je u zatvoru od 2022. godine, o odluci da mu se sudi iz početka

OVO je četvrti put da suđenje mom suprugu vraćaju na početak. Prva tri pred tzv. Osnovnim sudom vodila su se iz početka zbog promena sudija, dok je sada tzv. Apelacioni sud vratio suđenje jer su Slađan i advokati dokazali nekredibilnost svedoka. Puno je neslaganja, a od deset izjava sve su različite, pa je evidentno da svedoci lažu.

Foto: Privatna arhiva

Za "Novosti" ovako govori Suzana Trajković, čiji je suprug Slađan od sredine decembra u 2022. u zatvoru kod Podujeva. Ona kaže da je očekivala da apelacija proces vrati na ponovno suđenje ili da ga oslobode, ali da je ova druga opcija teško zamisliva s obzirom na to da je politika umešala prste. Slađan je prvostepeno osuđen na deset godina robije zbog navodnog ratnog zločina u Vučitrnu tokom sukoba devedesetih.

- Ipak, računamo da će ponovno suđenje biti korektnije i da će mu biti smanjena kazna, barem na vreme koje je proveo u zatvoru, ili što bi bilo logično, da će ga osloboditi.

Kaže nam da Slađana ponovo vraćaju u pritvor gde su teži uslovi nego za one koji su osuđeni.

Bez lekova SUZANA ne želi sada da se priseća nedaća koje je njen suprug imao u zatvoru kod Podujeva, ali pamtimo njene ranije izjave kada je govorila da je bio bez adekvatnog lečenja iako je dijabetičar. Žalio se i na hladnoću u ćeliji, ali da zatvorske vlasti nisu dozvoljavale da porodica donese dodatnu ćebad.

- Kao osuđenici imaju veća prava, ali šta da se radi. Mene brine što je pod nekim virusom, a nedavno je imao upalu zuba. Do sada smo mogli da ga posećujemo svake druge sedmice, dok sada ponovo moramo da tražimo dozvolu suda. Ipak, kada je sve do sada izdržao nadam se da će sada sud biti koretniji jer i sami shvataju da protiv njega nema dokaza a da svedoci jednostavno rečeno lažu.

Inače, Trajković je bivši pripadnika tzv. kosovske policije uhapšen mesec dana pošto su Srbi sa severa Kosova i Metohije napustili tzv. kosovske institucije. Prethodno je za rad u policiji prošao sve bezbednosne provere, ali je uprkos tome optužen za navodno suizvršilaštvo u maltretiranju, proterivanju i ubistvima Albanaca u selu oko Vučitrna.

- Jako je teško kada nekog prvo uhapse, pa tek potom traže dokaze o nekakvoj krivici - priča tiho Suzana.

Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra, dok je sa kolegama napuštao prostorije kosovske policije, a zbog navodnog ratnog zločina.