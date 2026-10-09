SVEDOCI SU SVE SLAGALI: Supruga Slađana Trajkovića, koji je u zatvoru od 2022. godine, o odluci da mu se sudi iz početka
OVO je četvrti put da suđenje mom suprugu vraćaju na početak. Prva tri pred tzv. Osnovnim sudom vodila su se iz početka zbog promena sudija, dok je sada tzv. Apelacioni sud vratio suđenje jer su Slađan i advokati dokazali nekredibilnost svedoka. Puno je neslaganja, a od deset izjava sve su različite, pa je evidentno da svedoci lažu.
Za "Novosti" ovako govori Suzana Trajković, čiji je suprug Slađan od sredine decembra u 2022. u zatvoru kod Podujeva. Ona kaže da je očekivala da apelacija proces vrati na ponovno suđenje ili da ga oslobode, ali da je ova druga opcija teško zamisliva s obzirom na to da je politika umešala prste. Slađan je prvostepeno osuđen na deset godina robije zbog navodnog ratnog zločina u Vučitrnu tokom sukoba devedesetih.
- Ipak, računamo da će ponovno suđenje biti korektnije i da će mu biti smanjena kazna, barem na vreme koje je proveo u zatvoru, ili što bi bilo logično, da će ga osloboditi.
Kaže nam da Slađana ponovo vraćaju u pritvor gde su teži uslovi nego za one koji su osuđeni.
Bez lekova
SUZANA ne želi sada da se priseća nedaća koje je njen suprug imao u zatvoru kod Podujeva, ali pamtimo njene ranije izjave kada je govorila da je bio bez adekvatnog lečenja iako je dijabetičar. Žalio se i na hladnoću u ćeliji, ali da zatvorske vlasti nisu dozvoljavale da porodica donese dodatnu ćebad.
- Kao osuđenici imaju veća prava, ali šta da se radi. Mene brine što je pod nekim virusom, a nedavno je imao upalu zuba. Do sada smo mogli da ga posećujemo svake druge sedmice, dok sada ponovo moramo da tražimo dozvolu suda. Ipak, kada je sve do sada izdržao nadam se da će sada sud biti koretniji jer i sami shvataju da protiv njega nema dokaza a da svedoci jednostavno rečeno lažu.
Inače, Trajković je bivši pripadnika tzv. kosovske policije uhapšen mesec dana pošto su Srbi sa severa Kosova i Metohije napustili tzv. kosovske institucije. Prethodno je za rad u policiji prošao sve bezbednosne provere, ali je uprkos tome optužen za navodno suizvršilaštvo u maltretiranju, proterivanju i ubistvima Albanaca u selu oko Vučitrna.
- Jako je teško kada nekog prvo uhapse, pa tek potom traže dokaze o nekakvoj krivici - priča tiho Suzana.
Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra, dok je sa kolegama napuštao prostorije kosovske policije, a zbog navodnog ratnog zločina.
Preporučujemo
NERVOZNI ŠOŠKIĆ: Besneo i nije dao Malom da kaze javno dokaze o korupciji (VIDEO)
08. 10. 2026. u 23:10
MALI: Dve osobe govore i daju nam savete, a zaradili milione, a Srbiju uništili
08. 10. 2026. u 23:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)