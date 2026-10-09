OBAVEŠTAJNI CENTAR SAD I NATO NA UDARU: Novi incident u Britaniji, uhapšena dva muškarca

BRITANSKA policija za borbu protiv terorizma uhapsila je dvojicu državljana Letonije osumnjičenih da su provalili u vojni objekat u kojem se nalaze važni obaveštajni centri Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Hapšenja su usledila samo nekoliko dana nakon što su britanske vlasti saopštile da sumnjaju na terorističku zaveru povezanu sa Iranom, u vazduhoplovnoj bazi u kojoj su smešteni američki vojni avioni.

Prema navodima policije, dvojica muškaraca, starosti 32 i 36 godina, privedena su u četvrtak u vojnoj bazi RAF Molesvort.

Obezbeđenje je prethodno pronašlo napušteno vozilo i otkrilo oštećenje ograde kojom je baza ograđena, što ukazuje na to da je neko neovlašćeno ušao u objekat.

Obojica osumnjičenih žive u Velikoj Britaniji.

Najpre su privedeni zbog sumnje na neovlašćen ulazak na tuđi posed i nanošenje materijalne štete.

Potom su uhapšeni na osnovu Zakona o nacionalnoj bezbednosti, pod sumnjom da su ušli u zabranjeni vojni objekat sa namerom koja bi mogla da ugrozi interese Velike Britanije.

Njihova imena i mogući motivi nisu objavljeni.

Vojna baza nalazi se oko 113 kilometara severno od Londona.

U njoj se obavljaju američke vojne obaveštajne aktivnosti koje obuhvataju Evropu i Afriku, a u bazi se nalazi i Obaveštajni centar NATO-a za objedinjavanje i analizu podataka.

Iako se zvanično vodi kao baza britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, njome upravlja američka vojska, Ona se ne koristi kao aktivni vojni aerodrom.

Istragu su preuzeli službenici britanske policije za borbu protiv terorizma.

Međutim, britanske vlasti do sada nisu javno predstavile dokaze da je upad bio povezan sa špijunažom, terorizmom ili delovanjem neke strane vlade.

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(Sputnik Srbija)