Svet

OKO 2.000 FRANCUSKIH VOJNIKA STIGLO NA BLISKI ISTOK: Oglasio se načelnik Generalštaba Mandon

Танјуг

09. 10. 2026. u 00:29

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FRANCUSKA je rasporedila oko 2.000 vojnika na Bliskom istoku kako bi pomogla u zaštiti svojih saveznika u Persijskom zalivu, posebno Katara i Kuvajta, izjavio je danas načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon.

ОКО 2.000 ФРАНЦУСКИХ ВОЈНИКА СТИГЛО НА БЛИСКИ ИСТОК: Огласио се начелник Генералштаба Мандон

foto: AB Forces News Collection / Alamy / Profimedia

Mandon je, obraćajući se poslanicima u francuskoj Narodnoj skupštini, rekao da Francuska sa Saudijskom Arabijom razmatra i mogućnosti angažovanja francuskih vojnih kapaciteta radi zaštite naftnog terminala Janbu, prenosi Figaro.

- Trenutno smo u fazi razmatranja sa Saudijskom Arabijom. Ispitujemo različite opcije za zaštitu terminala Janbu, koji je bio napadnut i koji je od ključnog značaja za trgovinu ugljovodonicima - rekao je Mandon.

Prema njegovim rečima, raspoređivanje francuskih snaga deo je napora Pariza da doprinese zaštiti svojih saveznika u regionu u uslovima pogoršane bezbednosne situacije na Bliskom istoku.

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