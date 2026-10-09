OKO 2.000 FRANCUSKIH VOJNIKA STIGLO NA BLISKI ISTOK: Oglasio se načelnik Generalštaba Mandon
FRANCUSKA je rasporedila oko 2.000 vojnika na Bliskom istoku kako bi pomogla u zaštiti svojih saveznika u Persijskom zalivu, posebno Katara i Kuvajta, izjavio je danas načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon.
Mandon je, obraćajući se poslanicima u francuskoj Narodnoj skupštini, rekao da Francuska sa Saudijskom Arabijom razmatra i mogućnosti angažovanja francuskih vojnih kapaciteta radi zaštite naftnog terminala Janbu, prenosi Figaro.
- Trenutno smo u fazi razmatranja sa Saudijskom Arabijom. Ispitujemo različite opcije za zaštitu terminala Janbu, koji je bio napadnut i koji je od ključnog značaja za trgovinu ugljovodonicima - rekao je Mandon.
Prema njegovim rečima, raspoređivanje francuskih snaga deo je napora Pariza da doprinese zaštiti svojih saveznika u regionu u uslovima pogoršane bezbednosne situacije na Bliskom istoku.
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