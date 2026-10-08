ŠOŠKIĆ KIPTEO OD BESA JER SE ČULA ISTINA O NJEGOVOJ KORUPCIJI: Mali raskrinkao kandidata sa Studentske liste: On je lažov i lopov

MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali očitao je bukvicu Dejanu Šoškiću i Marku Nikeziću u debati na RTS-u. Iako je kipteo bes, naročito kod Šoškića, narod je mogao da čuje i vidi jasne brojke i rezultate.

Foto: Printscreen

ZAVRŠNA IZLAGANjA

Šoškić zanemeo na pitanje Malog: "Da li je u Srebrenici bio genocid?"

- Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" zastupa tezu da nastavimo intenzivan rast naše ekonkmije, podižemo plate, penzije, zaradu. Da ostavimo generacijama bolje sutra. Zastupamo rad, red i disciplunu. Ono što nisam čuo od Šoškića, kakav je stav vaš po pitanju genocida u Srebrenici. Da li je bio ili nije bio? Ono što nas je zadesilo do 2012. Opet nemate odgovor da li je u Srebrenici bio genocid? - upitao je Mali Šoškića.

Siniša Mali: Dve osobe govore i daju nam savete, a zaradili milione, a Srbiju uništili

- Govori osoba koja je blokirala fakultete dve godine unazad. Nemate vi obračun sa beogradskim Univerzitetom, nego imate blokadu. Dakle, imali ste priliku da čujete Nikezića i Šoškića, dve osobe koje su upravljae ekonomskom politikom do 2012. godine. Od istorijske nezaposlenosti, do nikad nižuh plata i penzija. Znate zašto? Jer su se našli pametni, imali su priliku u svoje vreme i pokazali su se kako ne znaju. Oni bi sad na neki drugačiji način. U julu mesecu ove godine, Šoškiću, rekli ste da dinar treba da pada, da su plate visoke. Malopre ste rekli da je de ovašeg programa je industrija znanja, govori Šoškić koji je kandidta za predsednika vlade liste koja je blokirala Univerzitete, škole. Ne biste doveli beogradski Univerzitet na najniže grane. Kako vas nije sramota? Blokirali ste sve i sad priočate o tome kako treba investirati. Vi Nikeziću, govorite o korupciji, za vašte vreme 619 miliona evra zaradaio Đilas. Šoškić zaradio milione kao guverner, dok ste vodili javne finansije - kaže Mali.

Ostavili pustoš

- Ulaganje koje imate sada, da se predstavite, da podignite vaš BDP, da predstavire Srbiju 2027. Na osnovu toga da imate nikad vrži ekonomski razvoj. Zato smo predstavili program Srbija 2020-2028. i 2028-30. Problem ove dvojice gospodina ovde je đto žive u svom bablu da njima bude bolje, a građanima lošije. Stopa rasta od 4 odsto iduće godine. Trojica ste protiv jednoga. Na portalu javnih nabavki svaka javna nabavka se provodi transparento preko tog portala. Imate 130 nabavki i ljudi se javljaju preko centralizovanog portala. Građani, pogubna politika Šoškića i Nikezića, ostavila je zaposle u Železari Smederevo bez posla, u RTB-u bez posla. Samo odgovorna politika Aleksandra Vučića omogućila je Srbija radi - kaže Mali.

Dejan Šoškić

- Ima čitav niz ugovora koji su sklopljeni u ime države Srbije, jako sumnjivih. Da li je moguće iz nekih izaći i izmeniti. Ima ljudi koji komentarišu stadione koji se zidaju po basnoslovnim cenama. Kada se uvede racionalnost u trošenju, na svim nivoima, novdža će ostati dovoljno, da se podignu penzije, plate - kaže šOŠKIĆ.

Dušan Nikezić

- EKSPO će biti otkazan. Upitili smo dopis organizatorima EKSPA u Parizu marta 2025. da se iza svega krije korupcija - kaže Nikezić.

Siniša Mali

- Prvo da predstavim program. Što se tiče programa naše liste, mislim da i golim okom građani vide ekonomski rast. Sa 37,3 posto, Srbija je peta rastuća ekonomija u Evropi. Ovo je izvor Evrostata. Do 2012. godine u vreme mandata Šokšića ostavljeno pola miliona ljudi bez posla. Ako je na kraju njegovog mandata 52,5 odsto, a danas je 45,7, kako je moguće da je javni dug rastao brže od BDP. Udeo javnog duga u BDP 25 odsto pre njegovog mandata, nakon njegovog mandata 52,5 posto. Nikada veće investicije nisu bile nego danas. Država je 7 odsto BDP u investicijama. Nikada više investicija i mislim da golim okom vidite kilomtre autoputeva, nove bolnice i škole. Ono što niste videli u vreme Nikeziča i Šoškića. Za razliku od pogubne politike za vrmeme Šoškića, planiramo da smanjujemo stopu nezaposlenosti za daljim povećanjem plata, 1400 evra bi bio prosek iduće godine. Penzije idu na 650 evra, bile 204 evra u vreme Šoškića. Apsolutno decidirano i precizno izlazimo sa programom ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

SUKOB INTERESA - BILI STE GUVERNER I DIREKTOR PRIVATNE FIRME U ISTO VREME

- Da li ste u isto vreme bili direktor u firmi koja se zove Centar za investicije i finansije? U isto vreme kada je bio predsednik Saveza guvernera Narodne banke, bio je i direktor u privatnoj firmi. Tek u julu mesecu 2009. prestao je da bude direktor, znači 43 meseca obavljao dve funkcije.Bio je godinu danas kasnije suvlasnik u privatnoj firmi, u vreme njegovog mandata je ta firma prodavala softver bankama i osiguravajućim društvima. Ta njegova firma. Primer konflikta interesa parekslenas. Ne samo da je neznalica, on je kriminalac i lopov. Za vreme svog madnata stavljao novac u džepove, dok su građani gubili poslove i radna mesta. On je rpedloga za predsednika vlade te Studentske liste. Ukoliko blokaderi dođu na vlast ovo će vam biti premijer - kaže Mali.

SKANDAL! Dušan Nikezić reklamira cigarete na javnom servisu

- Spremili smo detaljan plan kako da Srbija do 2030. godine bude punopravna članica EU. Neophodno je ulaganje u znanje i srpsku privredu. Ne može bolji život da donesu jedna ili dve strane investicije. Neophodne su hiljade domaćih investicija, koje da kad zarade novac opet ulažu u Srbiji. Umesto što dajemo 200 miliona godišnje šačici stranim investitorima, možemo da dajemo našim. Imamo činjenicu da nam izvoz rude, porastao sa 2400 tona na milion tona godišnje. Napravljene su ekstrateritorijalne zone gde žive Kinezi, gde srpska policija i hitna pomoć ne mogu ući - ističe Nikezić, koji je izvaduo paklicu cigareta koja se prodaje navodno u tim ekstrateritorijalnim zonama.

Miloš Jovanović predlaže promenu modela investicija-

- Mislim da privatni investitori nisu dobri kao domaći. Džaba vam sve, zalažemo se za departizaciju, kadrove ćemo ubacivati svuda koji će znati da iznesu te ekonomske stvari. Mi smo jedina lista koja smatra da EU ima alternativu. Građani Srbije moraju da znaju da članstvo u EU nije presudno za ekonomski prosperitet. Švajcarska i Norveška ne žive lošije, a nisu deo EU. Moraćemo da razvijamo odnose sa EU - rekao je Jovanović.

Siniša Mali je objasnio Šoškiću da ovo nije Srbija pre 2012.

- Rekli ste da su državne investicije dominantne, ne nego su privatne - istakao je Mali.

Dejan Šoškić i dalje pravi haos u studiju, dok Mali iznosi argumente.

Siniša Mali odgovara i Nikeziću i Šoškiću

- Neverovatno je da on pominje NIS, oni će ponovo da kupe od Ruse, to je osoba koja je učestovovala u prodaju NIS-a Rusiji 2008. godine. Zašto ste nas doveli u situaciju da zaviismo od drugih. Vredeo je 2 milijarde, prodali ste ga za 400 miliona. Prosečna plata u Makedoniji 788 evra i 1030 evra u Srbiji. Za prosečnu platu u Makedoniji možete da kupite 501 litar dizela, u Srbiji 513 litara dizela. 650 miliona evra, kod nas 6,5 milijardi evra su investicije. Stopa nezaposlenosti posle Dejana Šoškića 25,9. Prave neznalica od ekonomiste, najlošiji guverner. Da nam nije uništio državu do 2012. godine, ne bismo morali da ispravljamo šta je Šoškić ostavio i da postanemo jedna od najbrže rastuće ekomonije - ističe Mali.

Miloš Jovanović

- Mi godišnje plaćamo 9 odsto budžeta samo na kamate. Nije to mala cifra, to ekonomisti znaju bolje nego ja. Moramo da radimo na smanjenju javnog duga. Vraćamo se na pitanje snage jedne ekonomije - kaže Jovanović.

Dušan Nikezić

- Građani Srbije plaćaju veće gorivo nego u Švedskoj. Investicije dogovrene izvan tendera i preplaćene desetostruko, on gradi lažan BDP - kaže Nikezić.

Šoškić poludeo nakon izlaganja Siniše Malog, pa napravio haos u studiju: "Nisam ja kriv".

- Ovo su besmislice, kakve veze ja kao guverner imam sa tim. Živimo u moru neistina - zakukao je Šoškić.

Mali: "Morate da imate odgovornost gospodine Šoškiću. Treba da budete odgovorni za to, za zatvorene fabrike, to je rezultat vaše politike".

Foto: Printscreen Debata na RTS-u

Siniša Mali

- Dakle, kriza već traje šest godina unazad. Od korone, rat u Ukrajini, sad u Perskijskom zalivu. Ono što odlikuje ekonomiju Serbije su nikad veće investicije, rast penzija i plata. Srbija se pokazal otpornijom i snažnijom nego mnogo veće zemlje od nas. Imamo rast BDP od 3,8 posto. Makroekonomska stabilnost očuvana. Daleko ispod nivoa Mastrihta. Rekordno niska stopa neuaposlenost, visoka stopa zaposlenosti. Sačuvali smo investicioni kreditni rejting. Imamo nikad veće devizne rzuerve od preko 300 milijardi. Srbija reaguje na naftnu krizu, imamo rezerve goriva za 118 dana, rezerve dizela za 115 dana. 114 dolara po barelu sirove cene nafte po barelu. Upravo kroz smanjenje akciza na gorivvo do 25 odsto, sprečili da se nagli skok cene nafte prelije na građane Srbije. Litra dizela bi bila 275 dinara. Ekonomija sa jakim baferima je dobar odgovor na svaku krizu. Način na koji smo mi reagkovali, u odnosu kad je Šokšić bio guverner Narodne banke. Kako je devizni kurs od 2009.do 2012. godine. Ovaj devizni kurs je otišao na 120 dinara. Posleidece ove politike Šošića stotine hiljada ljudi bez posla, plate i penzije padalae u realnom iznosu iz dana u dan iz meseca u mesec. Prosečna zarada 2008. bila 402 evra. Po isteku mandata Šoškića bila 360 evra. On je najveći uništitelj dinara u istoriji - ističe Mali.

Dejan Šoškić

- Sigurno da će biti efekta koji je teško izbeći. Odražavaće se na inflaciju, ovo što je kolega spomenuo, koliko imate jaku privredu. Nije da će se nama kriza preliti iz svets. Kakav je naš privredni milje - naš je u jako lošem stanju. Mi smo od 2012. imali prosečne stope rasta od 2,4 posto godišnje. Sporije od Evrope i sveta u celini, 2,8. Srbija ima zaostajuću privredu o odnosu na istočnu i centralnu Evropu. Javni dug je otišao na 42 milijarde. Mi smo četvrta najkorumpiranija država u Evropi. Daleko smo ispod Crne Gore Makedonije, o Hrvatskoj ne smem da razmišljam - kaže Šoškić

Miloš Jovanović

- Ovo što je rečeno može biti jedno od rešenja. Problemi su i geopolitička pitanja. Ruska Federacija je partnersak i saveznička država. Interes srpski je na prvom mestu, prednost mora biti u pregovorima. Podrška Rusije u Savetu bezbednosti. Imamo vrlo povoljne cene gasnom aranžmana. To utiče na konkurentnost naše industrije, na poslovanje naših preduzeća. Pitate da li ova kriza može da se ne prelije? Ne može, svaka država će imati negativne posledice. Moraće da saniraju cene nafte na pumpama. PDV je smanjila Španija. Ono što je najvažnije biće krize u budućnosti, onoliko koliko vam je jaka ekonomija, koliko je promišljen plan, stabilnost će biti veća.

Dušan Nikezić

- Prvo najveći problem je status NIS, prvi korak Evropske Srbije biće pruzimanje NIS-a. Neće više o tome odlučivati ni mađarski Mol, ni hrvatski Janaf, ni Rusi. Iskoristićemo pravo preče kupovine i obezbedićemo građane Srbije. Od 26. oktobra NIS će opet biti naš. Više od polovine cene maloprodajne goriva odlazi državi kroz akcizu, PDV. Visoki ekstraprofit NIS-a. Srbija već godinama ima najveću cenu gorica u regionu. Razlika u ceni od 54 dinara u odnosu na Mađarsku - kaže Nikezić.

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