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BOŠKO OROVIĆ: Triling kečeva

Žarko Urošević

09. 10. 2026. u 10:32

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* Trener u Švedskoj

БОШКО ОРОВИЋ: Трилинг кечева

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

ŠVEDSKA 1

Geteborg – Vasteras 12

GAIS – Sirijus 12

AIK – Bromapojkarna 1

Mjalbi – Degerforš 12

Hamarbi – Đurgarden 12

Heken – Ergrite 12

Malme – Kalmar 1

Elfsborg – Halmštad 1

ŠVEDSKA 2

Landskrona – Sandvikens 1

Estersund – Varberg 12

Norbi – Ester 2

Odevold – Nordik j. 12

Erebro – Ljungskile 1

Varnamo – Falkenberg 12

Brage – Helsinborg 12

Nakon pauze zbog reprezentativnih utakmica vraćamo se nacionalnom šampionatu.U Švedskoj je ostalo još osam prvenstvenih kola do kraja prvenstva, Sirijus je na čelu tabele sa 8 bodova više od Hamarbija i uveren da će zadržati tu prednost i uzeti šampionsku titulu. Ovog vikenda igraju se dva gradska derbija. Hamarbi-Đurgarden i Heken-Ergrite i oba ova meča su neizvesna. Očekujem da AIK , Malme i Elsfborg pobede u ovom kolu.

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