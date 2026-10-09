BOŠKO OROVIĆ: Triling kečeva
* Trener u Švedskoj
ŠVEDSKA 1
Geteborg – Vasteras 12
GAIS – Sirijus 12
AIK – Bromapojkarna 1
Mjalbi – Degerforš 12
Hamarbi – Đurgarden 12
Heken – Ergrite 12
Malme – Kalmar 1
Elfsborg – Halmštad 1
ŠVEDSKA 2
Landskrona – Sandvikens 1
Estersund – Varberg 12
Norbi – Ester 2
Odevold – Nordik j. 12
Erebro – Ljungskile 1
Varnamo – Falkenberg 12
Brage – Helsinborg 12
Nakon pauze zbog reprezentativnih utakmica vraćamo se nacionalnom šampionatu.U Švedskoj je ostalo još osam prvenstvenih kola do kraja prvenstva, Sirijus je na čelu tabele sa 8 bodova više od Hamarbija i uveren da će zadržati tu prednost i uzeti šampionsku titulu. Ovog vikenda igraju se dva gradska derbija. Hamarbi-Đurgarden i Heken-Ergrite i oba ova meča su neizvesna. Očekujem da AIK , Malme i Elsfborg pobede u ovom kolu.
Preporučujemo
Loš napad i još gora odbrana gostiju: Banaćani će lako izaći na kraj sa klubom slavnog imena
08. 10. 2026. u 11:33 >> 14:53
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
08. 10. 2026. u 12:36
Neke tradicije se nikada ne ruše - Evo TIP predloga za utakmicu Šamrok - Drogheda
08. 10. 2026. u 12:31
GOSTI SU U ODLIČNOM RITMU: Domaćin ima ozbiljne probelem sa realizacijom
08. 10. 2026. u 12:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
06. 10. 2026. u 17:01
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)