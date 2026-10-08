"OČEKUJEM I TRAŽIM VAŠU PODRŠKU" Vučić objavio tri najvažnija zadatka koja će da ispuni ukoliko dobije poverenje naroda (VIDEO)
NOSILAC liste i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, objavio je danas tri najvažnija zadatka koje će da ispuni, ukoliko dobije poverenje naroda.
- Pod jedan. Potpuna posvećenost ljudima, briga o vama, dragi narode, i razgovor na svakodnevnom nivou. Želimo da čujemo sve vaše probleme, da ih rešavamo i to će morati da radi i svaki ministar i svaki predsednik opštine. Ukoliko hoće dobro, ukoliko neće, neće biti na toj poziciji.
- Pod dva. Ono što je za mene od presudnog značaja je briga za decu i za naše starije. A to znači novi domovi zdravlja, nove bolnice, porodilišta, kliničko-bolnički centri. I zato ćemo da uložimo preko milijardu i trista miliona evra u samo dve, dve i po godine kako bismo završili svih 69 osnovnih, suštinskih, od bazičnog značaja zdravstvenih objekata na teritoriji 60 opština i gradova širom Srbije i time da promenimo sliku našeg zdravstva u potpunosti.
- Pod tri. To je pitanje vodosnabdevanja. U celoj našoj Srbiji, i na severu Srbije i na jugu, u njenom centralnom delu, svuda imamo probleme sa vodosnabdevanjem. Od azbestnih cevi do toga da vode nema dovoljno. Za to je potreban ogroman novac. Milijarde, rekao bih i više od 10 milijardi. Pravimo veliki program i da pokušamo da u narednih osam godina sve te probleme rešimo.
- To su važne stvari i za to očekujem i tražim vašu podršku. Hvala mnogo - rekao je Vučić na snimku objavljenom na Instagram nalogu.
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