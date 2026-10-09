Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

09. 10. 2026. u 10:14

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ tiket za petak

16.45 Katar SC - Al Rajan UG 3+ (1,43)

20.00 Reding U21 - Norič U21 UG 3+ (1,41)
21.15 Penarosa - Folgore Falčano UG 3+ (1,58)

 Ukupna kvota: 3,18

 

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