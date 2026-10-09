UGAŠEN POŽAR NA KCCG: Istraga će pokazati šta je dovelo do izbijanja vatre
POŽAR u delu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgorici ugašen je, kazao je "Vijestima" načelnik Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.
Deo KCCG-a, ranije danas je evakuisan zbog požara na Poliklinici te zdravstvene ustanove.
Preme nezvaničnim informacijama "Vijesti", danas u Poliklinici neće biti pregleda, a zaposleni su i dalje ispred zgrade KCCG-a.
Preme istim informacijama, i dalje su tu službe zaštite i spasavanja, ali i pripadnici Uprave policije koji rade uviđaj.
Bojanović je ranije potvrdio "Vijestima" da su u KCCG upućena tri vozila sa deset vatrogasaca.
Nakon toga, naknadno je došlo još jedno vatrogasno vozilo sa još dva pripadnika službe da pomognu u gašenju požara.
Direktor KCCG-a Saša Radović kazao je medijima da je oko osam sati i 45 minuta primećen dim na prvom spratu Poliklinike.
- Službe Kliničkog centra su odmah krenule u evakuaciju, tako da smo Polikliniku zatvorili i evakuisali. Mislim da je Služba zaštite i spasavanja došla u rekordnom roku. Mislim da nije prošlo bukvalno ni deset minuta. Već su izašli na teren i locirali da je požar krenuo u donjim spratovima, u zoni rentgena. Nemamo nikakvih podataka da je bilo ko ugrožen trenutno, niti da je došlo do povrede zaposlenih, niti pacijenata koji su boravili na polikliničkom delu - kazao je Radović.
Naglasaio je da je KCCG morao da izmesti odeljenje intenzivne njege, jer se dim širio kroz celu zgradu kroz ventilacione otvore.
Precizirao je i da je KCCG morao da zaustavi i elektivni program u operacionim salama.
- Očekujemo u narednih sat vremena da se saniraju izvori požara i da se nakon toga pristupi ponovo rehabilitaciji svih prostora, kako bismo se što pre vratili radovnom radu - rekao je Radović.
Na pitanje novinara da li je bezbedno u ovom trenutku u KCCG, Radović je kazao da jeste.
U vezi sa mogućim uzrocima požara, Radović navodi da će istraga pokazati da li se radi o neispravnim elektroinstalacijama ili je "eventualno nešto drugo uzrok".
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