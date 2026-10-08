Miljenik Grobara otkrio: Evo šta je Penjaroja rekao igračima posle poraza!

Crno-beli prekinuli blistav niz u prestonici Španije.

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Iako je u prva tri kola ostvario isti broj pobeda, Partizan nije uspeo da priredi novo iznenađenje i savlada Real u Madridu.

Domaćin je slavio 86:76, ali su crno-beli daleko bolje odigrali u drugom poluvremenu. Uprkos činjenici da je vođstvo najtrofejnijeg evropskog kluba išlo i na +20, Beograđani su prepolovili poraz i učinili ga manje bolnim.

Dobru partiju pružio je i Nikola Tanasković koji je postigao osam poena, ali su "kraljevići" imali šutersko veče i upisali prvi trijumf u novoj sezoni.

- Imali smo loše procente, jako loše veče. Imali smo svoje momente, smanjili tu razliku koja je bila 18 minusa. Možda smo im dopustili previše laganih poena u tranziciji. Zasluženo su slavili i okrećemo se sledećem protivniku. - rekao je Tanasković.

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Onje potom otkrio šta im je trener Đoan Penjaroja savetovao posle meča:

- Rekao nam je da dignemo glave ima još da se igra.

O svojoj partiji kaže:

- Dao sam maksimum. Imao sam i ja nekih promašaja biće bolje u sledećoj utakmici i to je to. - zaključio je Nikola Tanasković.

Partizan će u petom kolu dočekati Panatinaikos, koji još nije osetio gorčinu poraza.

"Zeleni" iz Atine su večeras savladali Fenerbahče, nanevši timu iz Istanbula prvi neuspeh u sezoni.

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