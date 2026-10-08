Miljenik Grobara otkrio: Evo šta je Penjaroja rekao igračima posle poraza!
Crno-beli prekinuli blistav niz u prestonici Španije.
Iako je u prva tri kola ostvario isti broj pobeda, Partizan nije uspeo da priredi novo iznenađenje i savlada Real u Madridu.
Domaćin je slavio 86:76, ali su crno-beli daleko bolje odigrali u drugom poluvremenu. Uprkos činjenici da je vođstvo najtrofejnijeg evropskog kluba išlo i na +20, Beograđani su prepolovili poraz i učinili ga manje bolnim.
Dobru partiju pružio je i Nikola Tanasković koji je postigao osam poena, ali su "kraljevići" imali šutersko veče i upisali prvi trijumf u novoj sezoni.
- Imali smo loše procente, jako loše veče. Imali smo svoje momente, smanjili tu razliku koja je bila 18 minusa. Možda smo im dopustili previše laganih poena u tranziciji. Zasluženo su slavili i okrećemo se sledećem protivniku. - rekao je Tanasković.
Onje potom otkrio šta im je trener Đoan Penjaroja savetovao posle meča:
- Rekao nam je da dignemo glave ima još da se igra.
O svojoj partiji kaže:
- Dao sam maksimum. Imao sam i ja nekih promašaja biće bolje u sledećoj utakmici i to je to. - zaključio je Nikola Tanasković.
Partizan će u petom kolu dočekati Panatinaikos, koji još nije osetio gorčinu poraza.
"Zeleni" iz Atine su večeras savladali Fenerbahče, nanevši timu iz Istanbula prvi neuspeh u sezoni.
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