ĐUKANOVIĆ O PROPASTI "STUDENSTKE LISTE": Do nogu su potučeni, a onog nesrećnog Srdanovića više nigde ne puštaju da govori
ADVOKAT Vladimir Đukanović oglasios e povodom aktuelne situacije i raspada koja vlada među predstavnicima "studentske liste" shodno tome da u svakoj debati bivaju poraženi.
- Ono što je konstanta u ovoj kampanji je činjenica da su predstavnici lažne
Bukvalno su do nogu potučeni i jasno je pokazano javnosti da su šuplji kao lavor. Zanimljivo je i to da onog nesrećnog Srdanovića koji im je prvi na listi više nigde ne puštaju da govori, čak ni da se pojavljuje.
Tip je odjednom nestao. Možete samo da zamislite kakvi su im šarlatani na listi kada su prvog tako brutalno sklonili iz medija - naveo je on u objavi.
BONUS VIDEO: Nervozni Šoškić! Besneo i nije dao Malom da kaze javno dokaže o korupciji
Preporučujemo
MILOŠ JOVANOVIĆ JE KONAČNO PRIZNAO: Vučić je bolji od tzv. Studentske liste
07. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)