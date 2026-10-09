ĐUKANOVIĆ O PROPASTI "STUDENSTKE LISTE": Do nogu su potučeni, a onog nesrećnog Srdanovića više nigde ne puštaju da govori

ADVOKAT Vladimir Đukanović oglasios e povodom aktuelne situacije i raspada koja vlada među predstavnicima "studentske liste" shodno tome da u svakoj debati bivaju poraženi.

Foto: Printskrin

- Ono što je konstanta u ovoj kampanji je činjenica da su predstavnici lažne



Bukvalno su do nogu potučeni i jasno je pokazano javnosti da su šuplji kao lavor. Zanimljivo je i to da onog nesrećnog Srdanovića koji im je prvi na listi više nigde ne puštaju da govori, čak ni da se pojavljuje.

Tip je odjednom nestao. Možete samo da zamislite kakvi su im šarlatani na listi kada su prvog tako brutalno sklonili iz medija - naveo je on u objavi.

Foto: Printskrin

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