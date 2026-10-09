Politika

ĐUKANOVIĆ O PROPASTI "STUDENSTKE LISTE": Do nogu su potučeni, a onog nesrećnog Srdanovića više nigde ne puštaju da govori

В.Н.

09. 10. 2026. u 09:35

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ADVOKAT Vladimir Đukanović oglasios e povodom aktuelne situacije i raspada koja vlada među predstavnicima "studentske liste" shodno tome da u svakoj debati bivaju poraženi.

ЂУКАНОВИЋ О ПРОПАСТИ СТУДЕНСТКЕ ЛИСТЕ: До ногу су потучени, а оног несрећног Срдановића више нигде не пуштају да говори

Foto: Printskrin

- Ono što je konstanta u ovoj kampanji je činjenica da su predstavnici lažne

studentske liste izgubili u svakoj debati sa predstavnicima liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Bukvalno su do nogu potučeni i jasno je pokazano javnosti da su šuplji kao lavor. Zanimljivo je i to da onog nesrećnog Srdanovića koji im je prvi na listi više nigde ne puštaju da govori, čak ni da se pojavljuje.

Tip je odjednom nestao. Možete samo da zamislite kakvi su im šarlatani na listi kada su prvog tako brutalno sklonili iz medija - naveo je on u objavi.

Foto: Printskrin

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