Bila je finalistkinja Vimbldona, peta na svetu, sada je napravila veliki zaokret u životu (FOTO)
Poslednjih dana uživa u Las Vegasu
Kada se 2014. godine pojavila na najvećoj sceni, ceo teniski svet bio je uveren da je rođena nova vladarka „belog sporta“. Predviđali su joj Grend slem titule i mesto broj jedan, ali sudbina je za nju imala drugačiji plan. Eženi Bušar, nekadašnja finalistkinja Vimbldona i peta teniserka sveta, danas živi potpuno drugačijim životom, a njen radikalan zaokret ponovo je u centru pažnje javnosti.
Prelepa Kanađanka je nakon napuštanja profesionalnog tenisa pronašla sebe u potpuno novim ulogama. Teniski reket je zamenila onim za piklbol – sport koji doživljava neverovatnu ekspanziju u Americi – gde sada profesionalno nastupa u „Mejdžor Lig Piklbol“ za ekipu Feniks Flejms.
Pored novog sporta, Bušarova je postala i zapaženo TV lice. Svojim stručnim analizama, harizmom i neposrednošću oduševila je gledaoce na Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu, gde je radila kao stručna konsultantkinja.
Ipak, ono što se kod fatalne Kanađanke nikada ne menja jeste pažnja koju privlači gde god da se pojavi. Eženi je nedavno boravila u Las Vegasu, a njene fotografije sa odmora doslovno su „zapalile“ društvene mreže, gde je prati više od 2,2 miliona ljudi.
Bušarova je objavila seriju atraktivnih fotografija, uključujući i one na kojima opušteno pozira na hotelskoj sofi, uz kratak opis: Vegas je opravdao sva očekivanja.“
Ljubitelji tenisa je najviše pamte po nestvarnoj 2014. godini. Tada je igrala polufinala Australijan opena i Rolan Garosa, da bi kruna sezone bilo finale Vimbldona, u koje se plasirala nakon velike pobede nad Simonom Halep. Iste godine osvojila je i svoju jedinu WTA titulu u Nirnbergu i probila se na peto mesto svetske rang-liste.
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