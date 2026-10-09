SVET SPORTA U ŠOKU! Otkriveno kako je ubijen najveći svih vremena

Suđenje veka za smrt Dijega Armanda Maradone ušlo je u svoju dramatičnu završnicu, a reči tužioca Patrisija Ferarija odjeknule su širom sveta kao bomba.

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Nakon više od 40 ročišta i čak 103 saslušana svedoka, tužilaštvo je iznelo jezive tvrdnje – slavni El Pibe nije umro prirodnom smrću, već je svesno prepušten sudbini u potpunom medicinskom vakuumu.

- Dijego Maradona je 11. novembra 2020. godine bio tempirana bomba. Odveli su ga u tu kuću u Tigreu samo da bi ga se rešili - poručio je tužilac Ferari u svojoj završnoj reči koja je šokirala javnost.

Medicinska komisija koja je radila na ovom slučaju došla je do jasnog zaključka: Maradonina smrt se mogla izbeći. On nije bio zdrav čovek koji je iznenada preminuo, već pacijent sa izuzetno složenom kliničkom slikom o kome je brinula, kako tužilaštvo navodi, „grupa amatera“.

Uslovi u luksuznom naselju San Andres, gde je Maradona proveo poslednje dane pre nego što je preminuo 25. novembra 2020. godine, bili su ispod svakog ljudskog i medicinskog dostojanstva:

Nula medicinske opreme: U kući nisu postojale rukavice, gaze, infuzije, niti pribor za prvu pomoć. Bez šanse za reanimaciju: Objekat nije imao defibrilator niti obezbeđeno vozilo hitne pomoći, iako je sve to bilo zvanično obećano i garantovano.

Svesni rizik: Optuženi su znali u kakvom je stanju fudbalski genije, ali su ga svesno ostavili u kući koja nije imala apsolutno ništa.

Tužilac Kosme Iribaren, koji je takođe vodio reč, priznao je pred sudom da mu je slika Maradoninog beživotnog tela od tog 25. novembra ostala "neizbrisivo urezana u sećanje".

Lekarima prete višegodišnje kazne zatvora.

Odbrana i advokati civilnih strana sada iznose svoje završne reči, a sedmorici optuženih prete ozbiljne robije – od 8 do 25 godina zatvora.

Tužilaštvo traži sledeće kazne:

Neurohirurg Leopoldo Luke (glavni lekar i Dijegov prijatelj): Zahteva se 12 godina zatvora zbog ubistva sa eventualnom namerom, uz otežavajuće okolnosti jer je zloupotrebio poverenje pacijenta.

Psihijatar Agustina Kosačov i koordinatorka Nensi Forlni: Zahteva se po 8 godina zatvora.

Psiholog Karlos Dijaz: Zaprećena kazna od 5 godina.

Medicinski tehničari (Rikardo Almiron i Mariano Peroni): Zahteva se po 4 godine robije.

Jedini za koga je zatražena oslobađajuća presuda jeste klinički lekar Pedro Di Spanja.

Tužilac je objasnio da je Di Spanja bio jedini profesionalac koji je uradio sve što je bilo u njegovoj moći, ali da jednostavno nije imao nikakve ovlasti da utiče na katastrofalne uslove u kojima je Maradona držan.

Svet sada čeka konačnu presudu suda u San Isidru, koja bi napokon trebala da stavi tačku na tragičan i sramotan kraj najvećeg fudbalskog čarobnjaka koji je ikada hodao planetom.