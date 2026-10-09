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CRVENI FIKSEVI; Volos oslabljen u Solunu protiv Arisa

Žarko Urošević

09. 10. 2026. u 10:39

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* Fukuoka u problemu pred okršaj sa Okajamom

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ; Волос ослабљен у Солуну против Ариса

Foto: Depositphotos / Syda_Productions

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Volos (Grčka 1) 2 Aris - Volos 1   (kvota: 1.50)

Fukuoka (Japan 1) 2 Fukuoka - Okajama 2    (2.40)

PK 35 (Finska 2) 2 Haka - PK 35 1    (2.30)

Vikingur R. (Island 1) 2 Vikingur R. - Akranes X2 -

Panafiel (Portugalija 2) Panafiel - AFS X2       (1.75)

Plaza Kolonija (Urugvaj 2) 2 La Luz - Plaza Kolonija 1 -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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