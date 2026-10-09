CRVENI FIKSEVI; Volos oslabljen u Solunu protiv Arisa
* Fukuoka u problemu pred okršaj sa Okajamom
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Volos (Grčka 1) 2 Aris - Volos 1 (kvota: 1.50)
Fukuoka (Japan 1) 2 Fukuoka - Okajama 2 (2.40)
PK 35 (Finska 2) 2 Haka - PK 35 1 (2.30)
Vikingur R. (Island 1) 2 Vikingur R. - Akranes X2 -
Panafiel (Portugalija 2) Panafiel - AFS X2 (1.75)
Plaza Kolonija (Urugvaj 2) 2 La Luz - Plaza Kolonija 1 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
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