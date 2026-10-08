Svet

VAŽAN SASTANAK U BERLINU: Bernam i Merc potvrđuju bilateralni sporazum

D.D.

08. 10. 2026. u 14:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRITANSKI premijer Endi Bernam doputovao je danas u Berlin gde će se sastati sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

ВАЖАН САСТАНАК У БЕРЛИНУ: Бернам и Мерц потврђују билатерални споразум

Foto: Jon Super (STR)

U obraćanju novinarima uoči početka sastanka, Bernam je rekao da će sa Mercom potvrditi Sporazum iz Kensingtona, odnosno bilateralni sporazum o saradnji koji je prošle godine Merc potpisao sa tadašnjim premijerom Kirom Starmerom.

- London i Berlin su snažniji zajedno - rekao je on i dodao da će sa Mercom razgovarati o bezbednosti, tehnologiji, ekonomskom partnerstvu i drugim temama.

Poručio je da se "raduje samitu Ujedinjenog Kraljevstva i EU sledećeg meseca", i izrazio nadu da bi rad na tom skupu mogao da "približi Ujedinjeno Kraljevstvo Evropi".

Bernam je dočekan uz vojne počasti, uz vojni orkestar i počasnu gardu, Pored Merca, na aerodromu ga je dočekao i niz zvaničnika.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POČINJE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!

POČINjE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!