VAŽAN SASTANAK U BERLINU: Bernam i Merc potvrđuju bilateralni sporazum
BRITANSKI premijer Endi Bernam doputovao je danas u Berlin gde će se sastati sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.
U obraćanju novinarima uoči početka sastanka, Bernam je rekao da će sa Mercom potvrditi Sporazum iz Kensingtona, odnosno bilateralni sporazum o saradnji koji je prošle godine Merc potpisao sa tadašnjim premijerom Kirom Starmerom.
- London i Berlin su snažniji zajedno - rekao je on i dodao da će sa Mercom razgovarati o bezbednosti, tehnologiji, ekonomskom partnerstvu i drugim temama.
Poručio je da se "raduje samitu Ujedinjenog Kraljevstva i EU sledećeg meseca", i izrazio nadu da bi rad na tom skupu mogao da "približi Ujedinjeno Kraljevstvo Evropi".
Bernam je dočekan uz vojne počasti, uz vojni orkestar i počasnu gardu, Pored Merca, na aerodromu ga je dočekao i niz zvaničnika.
(Tanjug)
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