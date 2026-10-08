Kampaco zadovoljan nakon pobede Reala nad Partizanom: Odradili smo dobar posao
Fakundo Kampaco izneo je utiske nakon meča Real Madrid - Partizan.
Argentinac je na terenu proveo skoro 20 minuta. Imao 12 poena, tri asistencije, dve izgubljene lopte, ali i indeks korisnosti 13.
- Druga sezona, drugačiji igrači, trener. Sve je deo adaptacije. Moramo da prođemo kroz to. Odradili smo dobar posao u odbrani dobijali smo samopouzdanje, u napadu smo se trudili da donosimo dobre odluke, bila je dobra košarka danas - rekao je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Fakundo Kampaco.
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