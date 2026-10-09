DEJAN DAMJANOVIĆ: Pobuna u Bučeonu

* Bivši napadač Sula, o mečevima Južne Koreje

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

Deđon - Jeonbuk 1X

GANGVON - BUČON 1

Inčon - Pohang GG

Seul - Jeju 1

Gimčeon - Anjang 3+

GVANGŽU - ULSAN 2

Gangvo je znatno bliži trijumfu od Bučona, koji zbog štrajka stranih igrača zbog niskih primanja već šest mečeva ne zna za pobedu.

Seul igra toplo-hladno, pa u njegov trijumf nad Jejuom nisam toliko siguran koliko verujem da će Ulsan upisati tri boda u okršaju sa Gvangžuom.