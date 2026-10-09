JOVO SE ODREKAO UJAKA AMFILOHIJA
JOVO Bakić, antisrpski ideolog i najprepoznatljivije lice takozvane Studentske liste, ovih dana je Svetog vladiku Nikolaja, sužnja zloglasnog nacističkog logora Dahau, izjednačio sa Alojzijem Stepincem, nadbiskupom genocida u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
Sa neviđenom ostrašćenošću ostrvio se i na odnos pravoslavnih Srba i Srpske pravoslavne crkve prema svetiteljskim moštima i litijama.
Na Svetog Savu prošle godine je, u maniru revolucionarnih, boljševičkih govornika, javno i drsko klevetao Srpsku pravoslavnu crkvu i vređao patrijarha srpskog Porfirija. Po Bakiću, Srbija treba da se odrekne i Kosova i Metohije.
Javnost treba da zna da se Bakić na taj način odrekao i svog bliskog rođaka - blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija koji je, tokom svoje višedecenijske crkvene službe, imao duboko svešteno poštovanje prema svetom Nikolaju žičkom i ohridskom i dao nemerljiv doprinos njegovoj kanonizaciji i litijama. Naime, mitropolit Amfilohije je ujak Jovu Bakiću, jer su mitropolitova majka i Bakićev deda bili rođeni brat i sestra.
Šta bi danas mitropolit Amfilohije rekao Jovu Bakiću na njegove hule i svetogrđe? Jovo Bakić se brutalno odriče i svoga ujaka u borbi za rušenje Srbije i osvajanje poslaničkog mandata u Narodnoj skupštini.
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