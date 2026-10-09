Senzacija u Šangaju! Jedan od glavnih favorita izbačen sa turnira
Italijanski teniser Flavio Koboli eliminisan je u drugom kolu Mastersa u Šangaju, nakon što ga je posle velikog preokreta savladao iskusni Francuz Adrijan Manarino rezultatom 6:1, 4:6, 6:3.
Iako je Koboli važio za velikog favorita i bio postavljen za 6. nosioca na ovom turniru, Manarino je od samog početka nametnuo paklen ritam i ekspresno dobio prvi set.
Koboli je uspeo da se konsoliduje, napravi brejk u drugom setu i poravna rezultat. Ipak, u odlučujućem trećem setu, Francuz je ponovo zaigrao sigurnije, iskoristio brejk šansu nakon velike borbe i sačuvao prednost za konačni trijumf.
Ovaj rani gubitak bodova predstavlja ogroman udarac za Kobolija, s obzirom na to da mu je za siguran plasman na završni ATP Finale u Torinu bila neophodna upravo titula u Šangaju.
Američki teniser Ben Šelton plasirao se danas u treće kolo masters turnira u Šangaju pošto je pobedio Nemca Danijela Altmajera sa 6:3, 7:6. Finalista Ju Es Opena i trenutno četvrti igrač sveta je protiv 67. na ATP listi slavio posle skoro dva sata igre.
Šelton je, na svoj 24. rođendan, odlučujući brejk u prvom setu napravio u šestom gemu, da bi u devetom iskoristio prvu set loptu i poveo sa 1:0.
Teniseri su u drugom setu razmenili po brejk, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku koji je na kraju pripao Amerikancu sa 8:6. Šelton će u narednom kolu mastersa u Šangaju igrati protiv Francuza Artura Žea, koji je bio bolji od sunarodnika Iga Ambera sa 6:4, 3:6, 6:1.
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