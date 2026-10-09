MALI DOKAZAO: Dejan Šoškić je najveći uništitelj dinara u Srbiji (VIDEO)

SINIŠA Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu, gostovao je na televiziji Pink, u emisiji Novo, jutro gde je govorio o kandidatu blokaderske liste za premijera, Dejanu Šoškiću.

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- Dakle, zamislite, obavljate odgovornu funkciju i u isto vreme ste i direktor i suvlasnik firme koja prodaje bankama. U isto vreme, pogledajte kolaps dinara u vreme Dejana Šoškića. Dakle, dinar od 80 dinara ide na 120 dinara. Gubi 50 odsto vrednosti za te 4 godine njegovog mandata. U isto vreme 100.000 ljudi ostaje bez posla, stopa nezaposlenosti ide na 25/9 odsto, svaki četvrti je nazaposlen, penzije i plate idu dole u realnoj vrednosti, dvocifrena inflacija - dakle kolaps srpske privrede. On je najveći uništitelj dinara u istoriji Srbije, ali u isto vreme lopuža je stavila sebi pare u džep, ucenjujući banke da kupuju softver njegove privatne firme. E, poštovani građani Srbije, to je Dejan Šoškić, kandidat za predsednika vlade blokaderske, studentske liste. Dok je vama uništavao životni standard, dok su vam vrednost penzija i plata jele i dvocifrena inflacija i ovaj pad dinara koji je neviđen, on je sebi gurao pare u džep prodavajući softver bankama koje je kontrolisao. A, samo o radi poređenja - ovo je kurs dinara u evru u poslednjih deset godina dok je vladao Aleksandar Vučić - rekao je Mali i pokazao grafikone.

- Nema oscilacija, sigurnost je tu - zaključio je voditelj Predrag Sarapa.