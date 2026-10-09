NAJMRAČNIJI PERIOD U ISTORIJI SRPSKE PRIVREDE: Kako su Šoškić i Nikezić uništavali Srbiju (VIDEO)

SINIŠA Mali bio je gost TV Pinka, i tu je jasno i do tančina objasnio kakav je plan i program Dejana Šoškića i Dušana Nikezića i kako su oni za doba svoje vladavine uništili Srbiju.

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Napomenuo je da je sinoć Šoškić pričao o borbi protiv korupcije.

- Pa kako kada si ti oličenje korupcije i kriminala... Uništili ste Univerzitet srozali ga i pričate kako biste ulagali u obrazovanje... Bio je i Nikezić sinoć, koji je do 2012. kao i Šoškić bio u vlasti, on je bio "de fakto" ministar finansija i to je vreme kada su građani gubili plate i penzije, padao dinar, kolaps privrede, najmračniji period... Pogledajte, njegov šef Dragan Đilas, i njegove prihode 30,50,69 miliona evra dok je bio gradonačelnik. Par eksalans primer korupcije. Juče ste imali priliku da vidite dva lopova i lopuže i one koji su primer kako se vodila ekonosmka politika do 2012. i da biste sinoć čuli i jednog i drugog kako će kad dođu na valst uraditi nešto da bude bolje. Sramota! Imali ste svoju priliku i pokazali ste kako vodite državu. Đilas i Šolak su to iskoristili i obogatili se. Hoće da se vrate da isto ponove. Šoškić je u julu predstavio program "Studenata" i rekao da su plate visoke treba ih smanjiti i da je dinar jak i kako ga treba oslabiti - rekao je Mali, te upitao narod da razmisli kome to odogovara.

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