Politika

NAJMRAČNIJI PERIOD U ISTORIJI SRPSKE PRIVREDE: Kako su Šoškić i Nikezić uništavali Srbiju (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 08:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SINIŠA Mali bio je gost TV Pinka, i tu je jasno i do tančina objasnio kakav je plan i program Dejana Šoškića i Dušana Nikezića i kako su oni za doba svoje vladavine uništili Srbiju.

НАЈМРАЧНИЈИ ПЕРИОД У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ: Како су Шошкић и Никезић уништавали Србију (ВИДЕО)

Foto Printskrin Jutjub RTS Sajt

Napomenuo je da je sinoć Šoškić pričao o borbi protiv korupcije.

- Pa kako kada si ti oličenje korupcije i kriminala... Uništili ste Univerzitet srozali ga i pričate kako biste ulagali u obrazovanje... Bio je i Nikezić sinoć, koji je do 2012. kao i Šoškić bio u vlasti, on je bio "de fakto" ministar finansija i to je vreme kada su građani gubili plate i penzije, padao dinar, kolaps privrede, najmračniji period... Pogledajte, njegov šef Dragan Đilas, i njegove prihode 30,50,69 miliona evra dok je bio gradonačelnik. Par eksalans primer korupcije. Juče ste imali priliku da vidite dva lopova i lopuže i one koji su primer kako se vodila ekonosmka politika do 2012. i da biste sinoć čuli i jednog i drugog kako će kad dođu na valst uraditi nešto da bude bolje. Sramota! Imali ste svoju priliku i pokazali ste kako vodite državu. Đilas i Šolak su to iskoristili i obogatili se. Hoće da se vrate da isto ponove. Šoškić je u julu predstavio program "Studenata" i rekao da su plate visoke treba ih smanjiti i da je dinar jak i kako ga treba oslabiti - rekao je Mali, te upitao narod da razmisli kome to odogovara.

Opširnije poslušajte u videu koji sledi:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVEDOCI SU SVE SLAGALI: Supruga Slađana Trajkovića, koji je u zatvoru od 2022. godine, o odluci da mu se sudi iz početka
Politika

0 3

SVEDOCI SU SVE SLAGALI: Supruga Slađana Trajkovića, koji je u zatvoru od 2022. godine, o odluci da mu se sudi iz početka

OVO je četvrti put da suđenje mom suprugu vraćaju na početak. Prva tri pred tzv. Osnovnim sudom vodila su se iz početka zbog promena sudija, dok je sada tzv. Apelacioni sud vratio suđenje jer su Slađan i advokati dokazali nekredibilnost svedoka. Puno je neslaganja, a od deset izjava sve su različite, pa je evidentno da svedoci lažu.

09. 10. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
DIPLOMATSKI POTRES: Južna Koreja povlači ambasadora iz Kijeva

DIPLOMATSKI POTRES: Južna Koreja povlači ambasadora iz Kijeva