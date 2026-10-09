Šok izjava bivšeg saigrača Dejana Savićevića: Primao sam neke ružičaste injekcije, davao sam 10.000 evra za vina

Zvali su ga „Van Basten sa Istoka“

Foto: Instagram/florin9.raducioiu

Nekadašnji fudbaler Florin Radučoju ponovo je privukao pažnju javnosti pričom o dešavanjima iz devedesetih godina, kada je nastupao za neke od poznatih italijanskih klubova. Rumun, koji je svojevremeno nosio dres Milana, u razgovoru za „Gazetu delo Sport“ govorio je o tretmanima kojima je bio izložen tokom karijere, ali i o životu koji je, kako sam priznaje, često više ličio na cirkus nego na profesionalni sport.

Najviše pažnje izazvao je njegov opis medicinskih procedura u Breši i Milanu.

– U Breši smo primali intravenske injekcije ružičaste tečnosti. Nikada nisam sasvim razumeo šta je to bilo. Niko nije bio primoravan da ih prima. Lekari su govorili da su u pitanju mineralne soli, a tretman je trajao oko pola sata – ispričao je Radučoju.

Rumun je potom govorio i o tabletama koje su fudbalerima bile dostupne u Milanu.

– U Milanu su lekari davali tablete onima koji su želeli da ih uzmu. Povremeno sam ih uzimao, a govorili su nam da su to vitamini. Činilo mi se da su mi pomagale da imam više snage tokom utakmice – otkrio je nekadašnji napadač.

Radučoju je naglasio da nije imao problema prilikom doping kontrola.

– U Breši, Bariju i Veroni kontrolori su često dolazili posle utakmica, a mnogo puta sam upravo ja bio izabran za testiranje. Nikada nisam imao problema.

Ipak, priča o Radučojuu nije samo priča o fudbalu. Nekadašnji rumunski reprezentativac otvoreno je govorio i o luksuzu u kojem je živeo tokom igračkih dana.

– U Monaku sam bio lud za vinom. Kupovao sam boce koje su koštale 10.000 evra i organizovao luksuzne večere u Monte Karlu. Živeo sam kao penzioner. Pomalo se kajem zbog toga, jer sam mogao da uštedim novac i investiram ga – priznao je Rumun.

Kako je objasnio, u to vreme zarađivao je oko 80.000 evra mesečno, što je tada predstavljalo ogromnu sumu. Ipak, istakao je da je i danas finansijski dobro.

Ni ljubavni život nije bio manje buran. U Milanu su fudbaleri izlazili u poznati klub „Holivud“, a Radučoju se posebno prisetio perioda provedenog u Veroni, kada je bio zaljubljen u rumunsku fotomodelku.

– Imao sam 21 godinu, bio sam lep i bogat. Bio sam cirkuska predstava! Ta veza trajala je godinu dana i nisam bio dovoljno koncentrisan tokom utakmica. Na kraju sezone ispali smo iz lige – ispričao je nekadašnji napadač.

Uprkos burnom životu van terena, Radučoju je imao i trenutke za pamćenje u jednom od najvećih evropskih klubova. U Milan je stigao 1993. godine, a posebno mesto u njegovim sećanjima zauzima legendarni Franko Barezi.

– Franko je otišao kod Silvija Berluskonija i rekao mu: „Potreban nam je igrač poput Radučoja“. On me je, zapravo, doveo u Milan. To nikada neću zaboraviti – rekao je Rumun.

Sa velikim emocijama govorio je i o Barezeiju, koji je preminuo 2025. godine.

– Voleo bih da sam bio na njegovoj sahrani, ali sam tada bio na Mikonosu sa porodicom i nisam uspeo da dođem. Mnogo sam plakao. Franko je bio čovek koji je magnetno privlačio druge. Imao je harizmu zbog koje su svi želeli da ga prate i poštuju – prisetio se Radučoju.

Sezona 1993/1994. ostala mu je u najlepšem sećanju. Milan je osvojio italijansko prvenstvo i Ligu šampiona, zajedno sa Dejanom Savićevićem, a fudbaleri su za titulu dobili i vredne poklone.

Rumun je potom zablistao i na Svetskom prvenstvu 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je sa reprezentacijom Rumunije stigao do četvrtfinala i postigao četiri gola. Zbog stila igre dobio je nadimak „Van Basten sa Istoka“, po slavnom holandskom napadaču koji mu je bio idol.

Jedna od najneobičnijih anegdota dogodila se posle utakmice protiv Velsa, kojom je Rumunija obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 1994. godine.

Umesto da slavlje završi mirno, Radučoju je otišao u pab i preterao sa viskijem.

– Toliko sam se napio da sam se onesvestio. Povraćao sam čak i u taksiju. Sledećeg dana sam ustao i privatnim avionom se vratio u Milanelo – ispričao je nekadašnji fudbaler.