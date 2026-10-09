Neverovatna bruka: Golman napravio potez za nevericu u 93. minutu (VIDEO)
Odmah su ga optužili da je namestio meč
Fudbalska utakmica u Kataru završena je neverovatnim scenama, pošto je golman Al Garafe Kalifa Ababakar N'Dijaj napravio kardinalnu grešku u samom finišu susreta protiv Al Vakre, čime je protivniku praktično poklonio pobedu.
Al Vakra je slavila rezultatom 3:2 u utakmici petog kola prvenstva Katara, a junak domaćeg tima bio je angolski reprezentativac Gelson Dala, koji je u 93. minutu postigao odlučujući pogodak.
Ipak, način na koji je lopta završila u mreži izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.
Al Vakra je povela u 38. minutu golom Aise Laidunija, nekadašnjeg fudbalera Voluntarija, ali je Al Garafa uspela da preokrene rezultat pogocima Brahimija u desetom minutu nadoknade prvog poluvremena i Sasija u 48. minutu.
Domaćin je do izjednačenja stigao u 78. minutu, kada je Dala pogodio nakon što je Zuzuh prethodno promašio penal. Kada se činilo da će ekipe podeliti bodove, usledio je šokantan rasplet.
Dala je u 93. minutu uputio prilično slab udarac, koji nije delovao kao ozbiljna pretnja za golmana Al Garafe. Međutim, N'Dijaj je reagovao potpuno neočekivano – dozvolio je da ga lopta pogodi u stomak, nakon čega se ona odbila pravo u mrežu.
Njegovi saigrači nisu mogli da sakriju nevericu. Pojedini su se hvatali za glavu, dok su drugi gestikulacijom pokazivali koliko su besni zbog poteza svog golmana.
Snimak sporne situacije brzo se proširio internetom, a reakcije su bile žestoke. Dok je golman pokazivao razočaranje zbog sopstvene greške, brojni korisnici društvenih mreža doveli su u pitanje njegovu reakciju i počeli da iznose sumnje u regularnost utakmice.
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