SRBOMRZCI NAGRABUSILI! Zbog nacističkog simbola stigla ih je kazna
Skandal kakvom nema mesta u modernom sportu!
Litvanski Žalgiris pretrpeo je žestok udarac od strane Evrolige nakon što su njegovi huligani na tribinama ponosno istakli nacističku svastiku!
Disciplinska komisija najelitnijeg evropskog takmičenja pokazala je zube i odredila kaznu klubu iz Kaunasa! Žalgiris će morati da iskešira 30.000 evra zbog nezapamćenog incidenta na meču drugog kola protiv Olimpijakosa.
Ali to nije sve! Stigla je i radikalna sankcija koja će udariti pravo na klub – Evroliga je naredila smanjenje kapaciteta dvorane na 80 odsto za narednu utakmicu, uz momentalno zatvaranje određenih navijačkih sektora. Ova rigorozna kazna je uslovno suspendovana do kraja sezone 2026/27, što znači da su Litvanci na tankom ledu: još jedan ispad i sledi im potpuni pakao!
Podsetimo, ozloglašena navijačka grupa "Green White Boys" unela je na tribine ogroman transparent na kojem je, naizgled, bila poruka zahvalnosti lekarima, ali su u donji desni ugao bezobrazno i krišom umetnuli ozloglašeni nacistički simbol – svastiku! Slike sramnog transparenta odmah su obišle i zgrozile planetu.
Iz uprave Žalgirisa sada pokušavaju da se operu i spasu šta se spasiti može, pa su slučaj prijavili policiji tvrdeći da im je podmetnuta lažna maketa i da nacistički znak nije bio tu kada su odobravali koreografiju. Dok traje istraga, potpuno su zabranili unošenje organizovanih navijačkih transparenata na svoje mečeve.
Pravda je spora, ali dostižna – oni kojima redovno smetaju Srbi i srpski klubovi, sada su sami upali u sopstveno blato i za to će debelo platiti!
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