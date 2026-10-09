"Najkompletniji je igrač koji je ikada držao reket u rukama!" Poznati trener o Karlosu Alkarazu
Teniski trener, Rik Mejsi, smatra da je Karlos Alkaraz najkompletniji igrač ikada, i ako ga kroz karijeru povrede zaobiđu, osvojiće više od 20. grend slem titula.
Mejsi smatra da granice za 23-godišnjeg Španca praktično ne postoje.
- Ako se španski mađioničar ne povredi, osvojiće više od 20 Grend slemova i ispisati veliki deo istorije iznova. Alkaras je najkompletniji igrač koji je ikada držao reket u rukama. On je liga za sebe - napisao je Mejsi.
Alkaras trenutno ima sedam Grend slem titula, a već je postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni Grend slem.
Mejsi je posebno impresioniran načinom na koji se vratio posle čak 139 dana bez takmičarskog tenisa.
- Ono što je Alkaras uradio posle 139 dana pauze, kada je došao u Njujork, napravio neverovatan napor, a zatim osvojio Tokio, verovali ili ne, impresivnije je od svega što je do sada ostvario. Fizička i mentalna neaktivnost uzimaju danak, a za povratak osećaja u tim veoma malim razlikama koje odlučuju mečeve potrebno je vreme.
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