"Najkompletniji je igrač koji je ikada držao reket u rukama!" Poznati trener o Karlosu Alkarazu

Teniski trener, Rik Mejsi, smatra da je Karlos Alkaraz najkompletniji igrač ikada, i ako ga kroz karijeru povrede zaobiđu, osvojiće više od 20. grend slem titula.

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Mejsi smatra da granice za 23-godišnjeg Španca praktično ne postoje.

- Ako se španski mađioničar ne povredi, osvojiće više od 20 Grend slemova i ispisati veliki deo istorije iznova. Alkaras je najkompletniji igrač koji je ikada držao reket u rukama. On je liga za sebe - napisao je Mejsi.

Alkaras trenutno ima sedam Grend slem titula, a već je postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni Grend slem.

Mejsi je posebno impresioniran načinom na koji se vratio posle čak 139 dana bez takmičarskog tenisa.

- Ono što je Alkaras uradio posle 139 dana pauze, kada je došao u Njujork, napravio neverovatan napor, a zatim osvojio Tokio, verovali ili ne, impresivnije je od svega što je do sada ostvario. Fizička i mentalna neaktivnost uzimaju danak, a za povratak osećaja u tim veoma malim razlikama koje odlučuju mečeve potrebno je vreme.