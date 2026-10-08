Proslavljeni as Mančestera otkrio detalje: Drakonska kazna čeka Siti! Oduzimaju mu 60 bodova!
Informacije iz prve ruke obelodanio nekadašnji fudbaler Junajteda.
Nastavlja se agonija Mančester sitija! Dok advokati na sve načine pokušavaju da dokažu nevinost "građana" i obore optužbe, u britanskim medijima odjeknula je "bomba" bivšeg reprezentativca Škotske, Alana Bernarda Brazila (67), koji tvrdi da Premijer liga već ima plan i odredila brutalnu sankciju klubu sa Etihada.
Gostujući u programu poznate radio stanice "TalkSport", nekadašnji napadač Ipsviča, Totenhema i Mančester junajteda izneo je šokantne insajderske detalje iz vrha "kuće engleskog fudbala".
Škotski stručnjak tvrdi da zna tačnu cifru kojom će rukovodstvo lige sankcionisati giganta sa Etihada.
- Čuo sam da će Mančester siti dobiti kaznu od 60 bodova, što će zadovoljiti javnost, a ekipi ipak dati priliku da izbegne ispadanje iz lige. Ne mogu da zamislim da će se to desiti u tekućoj sezoni, jer dok konačna odluka bude doneta biće prekasno. Možda sledeće sezone, ali siguran sam u jedno – biće to kazna od 60 bodova! - kaže Alan Brazil.
Taj potez predstavljao bi nezabeležen presedan u istoriji ostrvskog fudbala, gde je do sada najveća kazna ove vrste izrečena Evertonu u iznosu od osam bodova za prekršaj od 41.000.000 evropskih novčanica.
Sumnje i optužbe protiv bivšeg engleskog šampiona daleko prevazilaze dosadašnje slučajeve u Premijer ligi, što objašnjava zašto se sprema tako drastičan odgovor.
Mančester siti je na radaru i zbog toga što se sumnjiči da je sakrio izvor preko 900 miliona funti (oko 1,1 milijardu evra), što je klubu omogućilo da na u prelaznim rokovima troši znatno više nego što je dozvoljeno.
Predajom zvanične žalbe započeo je proces koji prema pravilniku podrazumeva saslušanje u trajanju od narednih 11 nedelja.
Nova nezavisna komisija razmatraće sve dokaze tokom ročišta, a konačna odluka mora da bude javno objavljena u roku od 30 dana od završetka saslušanja. Ako, ipak, Mančester siti i pred ovom komisijom bude proglašen krivim, stupiće na snagu istorijska kazna.
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