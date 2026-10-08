Proslavljeni as Mančestera otkrio detalje: Drakonska kazna čeka Siti! Oduzimaju mu 60 bodova!

Informacije iz prve ruke obelodanio nekadašnji fudbaler Junajteda.

Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Nastavlja se agonija Mančester sitija! Dok advokati na sve načine pokušavaju da dokažu nevinost "građana" i obore optužbe, u britanskim medijima odjeknula je "bomba" bivšeg reprezentativca Škotske, Alana Bernarda Brazila (67), koji tvrdi da Premijer liga već ima plan i odredila brutalnu sankciju klubu sa Etihada.

Gostujući u programu poznate radio stanice "TalkSport", nekadašnji napadač Ipsviča, Totenhema i Mančester junajteda izneo je šokantne insajderske detalje iz vrha "kuće engleskog fudbala".

Škotski stručnjak tvrdi da zna tačnu cifru kojom će rukovodstvo lige sankcionisati giganta sa Etihada.

😱 "I'm hearing 60 point deduction!" 😬 "A lot of people wouldn't think that's enough!" Alan Brazil reveals Man City could be looking at a 60 point deduction according to sources from Manchester https://t.co/yuxS26mgc7 — talkSPORT (@talkSPORT) October 7, 2026

- Čuo sam da će Mančester siti dobiti kaznu od 60 bodova, što će zadovoljiti javnost, a ekipi ipak dati priliku da izbegne ispadanje iz lige. Ne mogu da zamislim da će se to desiti u tekućoj sezoni, jer dok konačna odluka bude doneta biće prekasno. Možda sledeće sezone, ali siguran sam u jedno – biće to kazna od 60 bodova! - kaže Alan Brazil.

Taj potez predstavljao bi nezabeležen presedan u istoriji ostrvskog fudbala, gde je do sada najveća kazna ove vrste izrečena Evertonu u iznosu od osam bodova za prekršaj od 41.000.000 evropskih novčanica.

Sumnje i optužbe protiv bivšeg engleskog šampiona daleko prevazilaze dosadašnje slučajeve u Premijer ligi, što objašnjava zašto se sprema tako drastičan odgovor.

Mančester siti je na radaru i zbog toga što se sumnjiči da je sakrio izvor preko 900 miliona funti (oko 1,1 milijardu evra), što je klubu omogućilo da na u prelaznim rokovima troši znatno više nego što je dozvoljeno.

Predajom zvanične žalbe započeo je proces koji prema pravilniku podrazumeva saslušanje u trajanju od narednih 11 nedelja.

Nova nezavisna komisija razmatraće sve dokaze tokom ročišta, a konačna odluka mora da bude javno objavljena u roku od 30 dana od završetka saslušanja. Ako, ipak, Mančester siti i pred ovom komisijom bude proglašen krivim, stupiće na snagu istorijska kazna.

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