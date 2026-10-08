Košarka

"Partizan nije bio na nivou": Legenda crno-belih se oglasila nakon poraza od Reala

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 23:27

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Nekadašnji košarkaš Partizana Nikola Lončar analizirao je igru crno-belih.

Партизан није био на нивоу: Легенда црно-белих се огласила након пораза од Реала

FOTO: printskrin/Arena sport

Partizan je poražen na gostovanju Realu u Madridu, a nekadašnji košarkaš "parnog valjka" osvrnuo se na večerašnje izdanje beogradskog tima. 

- Partizan nije odigrao kako je odigrao prve tri utakmice. Real je izašao fokusiran, sa svim igračima koji su od početka igrali dobro. Svi su imali učinak. Partizan nije bio ni u napadu ni u odbrani kao u prve tri utakmice. 

Izabranici Đoana Penjaroje dobro su odigrali drugo poluvreme. 

- Drugo poluvreme Partizan je dobio sa šest razlike. Pokazali su spremnost da se takmiče. Do petog, šestog minuta niko se nije upisao osim Karlika. Znamo koliko je on važan, ali na početku je trebalo još neko da se pojavi. Bez obzira na vrhunsku odbranu Reala, Karlik je uspeo da poentira. Tompson je u nekom trenutku bio dobar u napadu, ali otvoreni šutevi su se promašivali. Odbrana nije bila na nivou. Nismo uspeli da isprovociramo Real, izgubili su samo osam ili devet lopti. Nije bilo ni realno 18 kako se Partizan branio. Neki zaključak je da se Partizan nije obrukao. Došli su u Madrid sa 3:0. Partizan je odigrao dobro, nije bio briljijantan - rekao je Lončar. 

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