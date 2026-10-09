RUSI IZNENADILI UKRAJINCE U HARKOVU, TVRĐAVA PALA NA PREPAD: "Sever" izveo brutalan manevar, oslobođeno ključno mesto
RUSKE snage su tokom protekla 24 časa oslobodile naseljeno mesto Anopolje u Harkovskoj oblasti, u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom operacija proširenja spoljne zone kontrole, jedinice grupe trupa ‘Sever’ uspostavile su kontrolu nad naseljenim mestom Anopolje u Harkovskoj oblasti, nastavljajući aktivno napredovanje - navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi Tass.
Kako je precizirano, ruske snage su pre napada na Anopolje očistile vazdušni prostor od neprijateljskih udarnih dronova, dok su posade bespilotnih sistema i artiljerijske jedinice izvodile udare po okupljenim ukrajinskim snagama iz sastava zasebne motorizovane pešadijske brigade.
Nakon što su slomile otpor ukrajinske vojske i učvrstile svoje položaje u Anopolju, snage grupe „Sever“ počele su da pretražuju zgrade, podrume i okolni teren u potrazi za preostalim ukrajinskim vojnicima, navodi se u saopštenju.
- Snage grupe ‘Sever’ istovremeno napreduju u nekoliko pravaca i nastavljaju da proširuju bezbednosni pojas duž rusko-ukrajinske granice u pograničnim delovima Sumske i Harkovske oblasti. Vojnici svakodnevno napreduju, potiskujući neprijatelja od državne granice kako bi osigurali bezbednost civilnog stanovništva - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
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