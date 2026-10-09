Svet

RUSI IZNENADILI UKRAJINCE U HARKOVU, TVRĐAVA PALA NA PREPAD: "Sever" izveo brutalan manevar, oslobođeno ključno mesto

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 10. 2026. u 00:00

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RUSKE snage su tokom protekla 24 časa oslobodile naseljeno mesto Anopolje u Harkovskoj oblasti, u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ИЗНЕНАДИЛИ УКРАЈИНЦЕ У ХАРКОВУ, ТВРЂАВА ПАЛА НА ПРЕПАД: Север извео бруталан маневар, ослобођено кључно место

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Tokom operacija proširenja spoljne zone kontrole, jedinice grupe trupa ‘Sever’ uspostavile su kontrolu nad naseljenim mestom Anopolje u Harkovskoj oblasti, nastavljajući aktivno napredovanje - navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi Tass.

Kako je precizirano, ruske snage su pre napada na Anopolje očistile vazdušni prostor od neprijateljskih udarnih dronova, dok su posade bespilotnih sistema i artiljerijske jedinice izvodile udare po okupljenim ukrajinskim snagama iz sastava zasebne motorizovane pešadijske brigade.

Nakon što su slomile otpor ukrajinske vojske i učvrstile svoje položaje u Anopolju, snage grupe „Sever“ počele su da pretražuju zgrade, podrume i okolni teren u potrazi za preostalim ukrajinskim vojnicima, navodi se u saopštenju.

 - Snage grupe ‘Sever’ istovremeno napreduju u nekoliko pravaca i nastavljaju da proširuju bezbednosni pojas duž rusko-ukrajinske granice u pograničnim delovima Sumske i Harkovske oblasti. Vojnici svakodnevno napreduju, potiskujući neprijatelja od državne granice kako bi osigurali bezbednost civilnog stanovništva - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

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