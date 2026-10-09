Kada ne igra Nejmar, ne igra ni Santos: Brazilac ušao u drugom poluvremenu i sa dva gola zaustavio aktuelne šampione (VIDEO)
Nejmar je magičan.
Najbolji strelac u istoriji Brazila, Nejmar, vratio se na teren posle više od mesec dana pauze zbog povrede zadnje lože.
Slavni as ušao je sa klupe na startu drugog poluvremena i sa dva precizna udarca sa bele tačke sprečio poraz Santosa od Flamenga (2:2) u 29. kolu brazilskog prvenstva.
Nakon prvih 45 minuta gosti su vodili sa 0:2 golovima u samom finišu. Danilo je pogodio za 0:1 u 44. minutu da bi u 45+4 precizan bio i Lukas Paketa.
Sve se promenilo u nastavku kada je Nejmar zamenio Filipe Kutinja i odmah uneo energiju u igru domaćih.
Preokret je počeo u 71. Minutu, nakon višeminutne VAR provere i sporne situacije u kojoj je Žoržinjo dobio crveni karton zbog igranja rukom, a Santosu dodeljen penal koji je Nejmar rutinski realizovao. Sa igračem više, Santos je pojačao pritisak, pa je u 87. minutu Luiz Arauho oborio Gabrijela Barbosu u kaznenom prostoru, omogućivši Nejmaru novu priliku sa bele tačke za izjednačenje i konačan rezultat.
Naravno, Nejmar je i drugi penal realizovao i tako doneo svom timu veliki bod.
Flamengo je i dalje prvi na tabeli nakon 29. odigranih kola sa 61 bodom, dok je Santos osmi sa 42 boda.
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