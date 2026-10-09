JAFA ŠTANGLICE: Sa pomorandžom i čokoladom
Danas vam donosimo recept za predivne Jafa štanglice, spoj mekane domaće kore, bogatog fila od svežih pomorandži i ukusne čokoladne glazure.
Sastojci
Za koru:
- 5 jaja
- 20 kašika šećera
- 1 vanilin šećer
- 15 kašika ulja
- 20 kašika mleka
- 20 kašika brašna
- 1 prašak za pecivo
Za fil od pomorandže:
- 3 sveže pomorandže
- 250 gr šećera
- 200 ml vode
- 2 kašike džema od kajsije
- Mleveni ostaci pečene kore
Za čokoladnu glazuru:
- 200 gr čokolade
- 4 kašike ulja
Priprema
Kora: Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa 10 kašika šećera u čvrst sneg. Žumanca umutite sa preostalih 10 kašika šećera i vanilin šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Dodajte ulje, mleko, brašno i prašak za pecivo, pa sve sjedinite. Na kraju lagano umešajte umućena belanca špatulom.
Smesu izlijte u pleh dimenzija 30 × 40 cm. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 10 minuta, a zatim još oko 10 minuta na 180 °C, odnosno dok kora ne bude pečena.
Ohlađenu koru isecite tako da se dobije podloga dimenzija 20 × 30 cm. Ostatke kore sa strane izmrvite i sačuvajte za fil.
Fil od pomorandže: Oljuštite tri pomorandže i izblendajte ih. Dodajte šećer i vodu, pa kuvajte u šerpici oko 10 minuta. Sklonite sa ringle i toplu smesu sjedinite sa mlevenim ostacima kore. Dodajte 2 kašike džema od kajsije i sve dobro izmešajte.
Pripremljeni fil ravnomerno rasporedite preko kore i ostavite da se prohladi.
Čokoladna glazura: Čokoladu otopite sa četiri kašike ulja, pa prelijte preko kolača. Ostavite da se glazura stegne, a zatim kolač isecite na štanglice.
Prijatno!
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