JAFA ŠTANGLICE: Sa pomorandžom i čokoladom

Danas vam donosimo recept za predivne Jafa štanglice, spoj mekane domaće kore, bogatog fila od svežih pomorandži i ukusne čokoladne glazure.

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Sastojci

Za koru:

5 jaja

20 kašika šećera

1 vanilin šećer

15 kašika ulja

20 kašika mleka

20 kašika brašna

1 prašak za pecivo

Za fil od pomorandže:

3 sveže pomorandže

250 gr šećera

200 ml vode

2 kašike džema od kajsije

Mleveni ostaci pečene kore

Za čokoladnu glazuru:

200 gr čokolade

4 kašike ulja

Priprema

Kora: Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa 10 kašika šećera u čvrst sneg. Žumanca umutite sa preostalih 10 kašika šećera i vanilin šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Dodajte ulje, mleko, brašno i prašak za pecivo, pa sve sjedinite. Na kraju lagano umešajte umućena belanca špatulom.

Smesu izlijte u pleh dimenzija 30 × 40 cm. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 10 minuta, a zatim još oko 10 minuta na 180 °C, odnosno dok kora ne bude pečena.

Ohlađenu koru isecite tako da se dobije podloga dimenzija 20 × 30 cm. Ostatke kore sa strane izmrvite i sačuvajte za fil.

Fil od pomorandže: Oljuštite tri pomorandže i izblendajte ih. Dodajte šećer i vodu, pa kuvajte u šerpici oko 10 minuta. Sklonite sa ringle i toplu smesu sjedinite sa mlevenim ostacima kore. Dodajte 2 kašike džema od kajsije i sve dobro izmešajte.

Pripremljeni fil ravnomerno rasporedite preko kore i ostavite da se prohladi.

Čokoladna glazura: Čokoladu otopite sa četiri kašike ulja, pa prelijte preko kolača. Ostavite da se glazura stegne, a zatim kolač isecite na štanglice.

Prijatno!